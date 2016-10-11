欧股上扬 油股受油价走强带动且德意志银行反弹

中国成长忧虑拖累油价走低 OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透伦敦/米兰10月10日 - 欧洲股市周一上扬，扭转稍早跌势，因油股跟随油价走强。
泛欧STOXX 600指数升0.7%，为四个交易日内首次收高。
STOXX油股指数大涨1.9%，为涨幅最大板块，因在俄罗斯表示，准备加入拟定的限产协议以抑制油价下滑后，布兰特原油期货升至一年高位。
石油巨擘荷兰皇家壳牌(RDSa.AS)、道达尔(TOTF.PA)和Eni(ENI.MI)升幅均超过2%。
德意志银行(DBKGn.DE)升3.4%，在奥地利财长称，他相信德意志银行能够在不造成间接损害的情况下解决问题后，该股扭转稍早跌势。
不过一些投资人对该股仍表现谨慎，德意志银行股价一度下挫3.7%，此前该银行执行长克莱恩(John Cryan)未能在周末就不当销售抵押支持贷款证券(MBS)与美国司法部达成协议。
英股富时100指数.FTSE上涨0.75%，法股CAC指数.FCHI收高1.06%，德股DAX指数.GDAXI上扬1.27%。(完)
(编译 李军; 审校 利棣儿)
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