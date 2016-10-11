欧股上扬 油股受油价走强带动且德意志银行反弹

路透伦敦/米兰10月10日 - 欧洲股市周一上扬，扭转稍早跌势，因油股跟随油价走强。

泛欧STOXX 600指数升0.7%，为四个交易日内首次收高。

STOXX油股指数大涨1.9%，为涨幅最大板块，因在俄罗斯表示，准备加入拟定的限产协议以抑制油价下滑后，布兰特原油期货升至一年高位。

石油巨擘荷兰皇家壳牌(RDSa.AS)、道达尔(TOTF.PA)和Eni(ENI.MI)升幅均超过2%。

德意志银行(DBKGn.DE)升3.4%，在奥地利财长称，他相信德意志银行能够在不造成间接损害的情况下解决问题后，该股扭转稍早跌势。

不过一些投资人对该股仍表现谨慎，德意志银行股价一度下挫3.7%，此前该银行执行长克莱恩(John Cryan)未能在周末就不当销售抵押支持贷款证券(MBS)与美国司法部达成协议。

英股富时100指数.FTSE上涨0.75%，法股CAC指数.FCHI收高1.06%，德股DAX指数.GDAXI上扬1.27%。(完)