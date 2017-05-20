欧股回升 但本周录得六个月来的最糟糕表现

路透米兰/伦敦5月19日 - 欧洲股市周五小幅回升，本周遭遇了大幅下挫，因美国政治风波引发对特朗普总统刺激政策的担忧，对风险资产意愿减弱。

泛欧STOXX 600指数升0.6%，但未能扭转本周将录得六个月来的最差周度表现局面。英股富时指数.FTSE和欧元区蓝筹股.STOXX50E也分别上涨0.46%和0.7%。

各类股普遍上涨，金融股给STOXX指数带来的提振最大，权重股法国巴黎银行(BNPP.PA)和意大利裕信银行(CRDI.MI)均涨2%。本周金融股遭抛售最重。

西班牙Banco PopularPOP.MC跳升10%，此前消息人士称，Santander或Bankia可能将收购该银行，Banco Popular正在努力清理不良房地产资产。

该股将西班牙IBEX指数.IBEX推升1.4%。

机场零售商Dufry(DUFN.S)升5%，此前奢侈品集团Richemont(CFR.S)买入该公司5%的股份。

本周的下跌令STOXX指数从21个月高位回落，此前大量资金流入欧洲、经济数据稳固和企业业绩意外强劲等因素驱动股市大涨。

同时，一些投资者对希腊的进展感到欣慰，希腊议会前夜批准了采取进一步的撙节措施，在获得救助基金方面取得进展。

希腊股指.ATG升0.2%。

此外，在巴西有业务的公司股价回稳，如Casino(CASP.PA)、Telefonica(TEF.MC)和Telecom Italia(TLIT.MI)等，此前一天因巴西总统的贿赂丑闻下跌。

德股DAX指数.GDAXI收高0.39%，法股CAC指数.FCHI收高0.66%。(完)