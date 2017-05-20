欧股回升 但本周录得六个月来的最糟糕表现

默克尔称将在下月G20峰会上推动自由公平贸易
路透柏林6月20日 - 德国总理默克尔周二表示，德国希望利用担任20国集团(G20)轮值主席国的机会推动自由和公平的贸易，还将努力在下月汉堡举行的G20峰会上就开放市场达成广泛共识。
路透米兰/伦敦5月19日 - 欧洲股市周五小幅回升，本周遭遇了大幅下挫，因美国政治风波引发对特朗普总统刺激政策的担忧，对风险资产意愿减弱。
泛欧STOXX 600指数升0.6%，但未能扭转本周将录得六个月来的最差周度表现局面。英股富时指数.FTSE和欧元区蓝筹股.STOXX50E也分别上涨0.46%和0.7%。
各类股普遍上涨，金融股给STOXX指数带来的提振最大，权重股法国巴黎银行(BNPP.PA)和意大利裕信银行(CRDI.MI)均涨2%。本周金融股遭抛售最重。
西班牙Banco PopularPOP.MC跳升10%，此前消息人士称，Santander或Bankia可能将收购该银行，Banco Popular正在努力清理不良房地产资产。
该股将西班牙IBEX指数.IBEX推升1.4%。
机场零售商Dufry(DUFN.S)升5%，此前奢侈品集团Richemont(CFR.S)买入该公司5%的股份。
本周的下跌令STOXX指数从21个月高位回落，此前大量资金流入欧洲、经济数据稳固和企业业绩意外强劲等因素驱动股市大涨。
同时，一些投资者对希腊的进展感到欣慰，希腊议会前夜批准了采取进一步的撙节措施，在获得救助基金方面取得进展。
希腊股指.ATG升0.2%。
此外，在巴西有业务的公司股价回稳，如Casino(CASP.PA)、Telefonica(TEF.MC)和Telecom Italia(TLIT.MI)等，此前一天因巴西总统的贿赂丑闻下跌。
德股DAX指数.GDAXI收高0.39%，法股CAC指数.FCHI收高0.66%。(完)
(编译 刘静；审校 李军)
路透柏林6月20日 - 德国总理默克尔周二表示，德国希望利用担任20国集团(G20)轮值主席国的机会推动自由和公平的贸易，还将努力在下月汉堡举行的G20峰会上就开放市场达成广泛共识。
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