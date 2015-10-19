欧洲股市：小幅收高，受制药股和德意志银行上涨支撑

* FTSEurofirst 300指数和Euro STOXX 50指数收高0.2%

* 矿业股和油股受中国疲弱数据拖累下滑

* 德意志银行重组计划刺激股价走强

路透伦敦10月19日 - 欧洲股市周一小幅收高，受德意志银行和制药股升势提振，但中国公布的经济数据疲弱，拖累商品股。

泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数 收涨0.2%，报1,438.49点。欧元区绩优股Euro STOXX 50指数 也升0.2%。

德股DAX指数 收高0.59%，报10,164.31点，受助于德意志银行大涨3.7%。德意志银行 新任执行长克莱恩(John Cryan)推动最“根本的”的整顿，该行正重整旗下业务，将投资银行一分为二，并与一些一流银行家分道扬镳。

Novo Nordisk 和Shire 等制药股升势也带动欧股，获券商上调评级后，Novo Nordisk上扬2.5%。

尽管欧股今日收高，但收盘水准低于日高，因商品股下滑，而摩根士丹利 业绩疲弱对市场也有影响。

摩根士丹利公布的第三季获利不及预期，打压美股。

中国三季度国内生产总值（GDP）同比增速一如市场预期跌破7%，创下六年半以来最低值 ，9月投资快速下滑，工业低位徘徊，唯有消费成为中流砥柱。

一些分析师表示，中国的数据可能给政府带来压力，需要进一步降息并采取其他措施刺激经济活动。