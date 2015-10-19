欧洲股市：小幅收高，受制药股和德意志银行上涨支撑

欧洲股市：小跌，英国首相发表脱欧讲话后英股创去年6月来最大单日跌幅
路透米兰1月17日 - 欧洲股市周二收平，在英国首相特雷莎梅发表脱欧讲话，为该国脱欧计划消除了一些不确定性后，欧股脱离日低。
* FTSEurofirst 300指数和Euro STOXX 50指数收高0.2%
* 矿业股和油股受中国疲弱数据拖累下滑
* 德意志银行重组计划刺激股价走强
路透伦敦10月19日 - 欧洲股市周一小幅收高，受德意志银行和制药股升势提振，但中国公布的经济数据疲弱，拖累商品股。
泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数 收涨0.2%，报1,438.49点。欧元区绩优股Euro STOXX 50指数 也升0.2%。
德股DAX指数 收高0.59%，报10,164.31点，受助于德意志银行大涨3.7%。德意志银行 新任执行长克莱恩(John Cryan)推动最“根本的”的整顿，该行正重整旗下业务，将投资银行一分为二，并与一些一流银行家分道扬镳。
Novo Nordisk 和Shire 等制药股升势也带动欧股，获券商上调评级后，Novo Nordisk上扬2.5%。
尽管欧股今日收高，但收盘水准低于日高，因商品股下滑，而摩根士丹利 业绩疲弱对市场也有影响。
摩根士丹利公布的第三季获利不及预期，打压美股。
中国三季度国内生产总值（GDP）同比增速一如市场预期跌破7%，创下六年半以来最低值 ，9月投资快速下滑，工业低位徘徊，唯有消费成为中流砥柱。
一些分析师表示，中国的数据可能给政府带来压力，需要进一步降息并采取其他措施刺激经济活动。
英股富时100指数 收低0.4%，报6,352.33点，法国CAC 40指数 微升0.03%，收报4,704.07点。(完)
路透米兰1月17日 - 欧洲股市周二收平，在英国首相特雷莎梅发表脱欧讲话，为该国脱欧计划消除了一些不确定性后，欧股脱离日低。
路透米兰1月16日 - 欧洲股市周一走低，因金融股下跌带来的拖累，盖过眼镜生产商Luxottica 和Essilor 上涨带来的提振。两公司之前同意合并，交易价值为460亿欧元。
路透米兰1月12日 - 欧洲股市周四下跌，受累于菲亚特克莱斯勒汽车 股价暴跌，在美国指控其柴油车排放超标后，该股市值蒸发了六分之一，因市场担心该公司将遭受重罚。