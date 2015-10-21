欧洲股市：基本持平，市场关注欧洲央行货币政策会议

* Euro STOXX 50指数升0.5%，FTSEurofirst 300指数基本持平

* 瑞信公布业绩和增资计划后股价下滑

* 科技股涨幅居前，ARM领涨

路透米兰/伦敦10月21日 - 欧洲股市周三基本持平，在周四欧洲央行货币政策会议前，对年度收高及央行持续支持的预期帮助投资人摆脱了业绩面坏消息的影响。

欧元区绩优股Euro STOXX 50指数 升0.5%。泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数 微跌0.02%，盘中一度下挫0.8%。

“明日欧洲央行开会，投资人不希望过分作空，”Peregrine & Black交易员Markus Huber称。

一意大利基金经理人表示，投资人在消化令人失望的业绩消息，对宽松的货币政策和中国经济回稳的信心会帮助市场今年收高。

英国晶片设计商ARM Holdings 公布第三季盈利增长27%，股价劲升6.5%，并推高科技股 大涨1.8%，为欧洲涨幅最大的板块。

瑞信 大跌3.6%，此前宣布两项增资计划，筹资总额略高于60亿瑞郎(62.8亿美元)，同时宣布一系列领导高层人事变动，以及其瑞士一般性银行的局部上市计划。稍早，瑞信公布第三季净利下滑24%，降幅超过预期。