欧洲股市：升至两个月高位，中国央行双降为欧洲央行带动的升势助力

* FTSEurofirst 300指数升至两个月高位，德股DAX指数劲升2.8%

* 欧洲央行昨日暗示追加刺激措施后，中国央行今日双降

* 汽车等出口类股受欧元疲弱提振

路透米兰/伦敦10月23日 - 欧洲股市周五升至两个月高位，汽车等出口驱动型企业的股票领涨，因在昨日欧洲央行暗示可能追加刺激措施后，今日中国央行意外宣布大手笔双降。

泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数 大幅收高1.9%，昨日已经大涨2.1%。欧元区绩优股Euro STOXX 50指数 攀升2.17%。

中国三季度经济增速跌破7%之后，中国央行以大手笔降息、降准及定向降准，并基本放开利率管制，顺势完成利率市场化。市场人士认为，中国政策宽松仍在途中，未来降息、降准等政策仍可期。

欧洲央行周四宣布维持利率在纪录低点不变，且保持现有的量化宽松计划规模，但表示将在12月政策会议上再检讨该政策。

“8、9月份受创的奢侈品和大型工业股等出口导向板块肯定会得益于中国降息，”Consultinvest基金经理Enrico Vaccari表示。

STOXX Europe 600汽车股指数 大涨3.2%，表现优于其他板块。汽车股还得益于欧元下滑。

德国DAX指数 劲升2.88%，报10,794.54点，受助于戴姆勒 和宝马 等汽车股的升势，本周升幅为2011年来最大。