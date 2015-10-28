欧洲股市：受能源股反弹带动上扬1%，关注美联储货币政策声明

泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数 收高1%，报1,484.85点，尽数收复昨日失地。欧元区绩优股Euro STOXX 50指数 升1.19%。

在欧股收市后，美国联邦储备理事会(美联储/FED)宣布保持指标利率不变，但淡化全球经济不利因素的影响，保留了在12月下一次会议上收紧货币政策的可能性。