欧洲股市：基本持平，本月表现为逾六年来最佳

* 泛欧绩优股FTSEurofirst 300收盘持平，10月上涨约8%

* 雷诺汽车和空中客车在发布强劲业绩后上涨

* 西班牙对外银行和欧莱雅下跌，受累于令人失望的业绩

路透米兰/伦敦10月30日 - 欧洲股市周五持平，本月表现为六年来最好，今日受助于汽车制造商雷诺汽车(Renault) 和飞机制造商空中客车(Airbus,空中巴士) 上涨，及投资者仍预计欧元区将采取更多货币刺激措施。

泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数 收盘基本持平，但本月上涨约8%，为2009年7月以来表现最佳的一个月。

欧元区绩优股Euro STOXX 50指数 涨0.1%，德国DAX指数 涨0.5%。

一些投资者看见欧洲央行将采取更多措施以提振欧元区企业活动和贸易的信号，因此持续买入欧洲股票。

“现在有很多被低估的股票，我预计随着年底的到来市场将稳定下来并逐步改善，”资产管理公司Symphonia全球证券负责人Massimo Baggiani称。

雷诺汽车急升5.3%，该公司第三季营收增长9.4%，空中客车 升4.4%，因该公司公布业绩好于预期。

根据汤森路透StarMine数据，第三季截至目前，52%的European STOXX 600 成分公司的业绩超过或达到预期，虽然业绩较一年前下滑。

Berkeley Futures的助理董事Richard Griffiths对于欧洲股市在今年底前进一步上涨表示怀疑，指出欧洲经济增长疲弱是一个负面因素。

“本月股市表现是数年来最好的一个月，但我仍然看空，”他称。