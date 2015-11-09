欧洲股市：在葡萄牙股市带领下走低，因该国政治前景不确定

* 泛欧绩优股FTSEurofirst 300跌1.1%，葡萄牙PSI 20指数重挫4.1%

* 葡萄牙银行股走低，因公债收益率触及四个月高位

路透米兰/伦敦11月9日 - 欧洲股市周一走低，葡萄牙股市领跌，该国左翼政党达成协议，将共同组建联合政府令投资者倍感不安。

葡萄牙PSI 20指数 重挫4.1%，表现不及泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数 ，后者收跌1.12%，报1,482.21点。

两个极左翼小党结束与社会党的磋商，将另外组建一个政府，并准备在本周的一项投票中把现任中右翼政府赶下台。葡萄牙总理科埃略承认，他所在的党可能被迫成为反对党。

可能组建联合政府的各党反对一些救助协议要求的，帮助葡萄牙摆脱债务危机的改革举措。

葡萄牙公债收益率触及四个月高位，银行股首当其冲遭抛售。

“葡萄牙再度嗅到危机的气息，但我们仍对中期前景持乐观看法，”瑞士信贷策略师在一份报告中表示。

“不过，葡萄牙政局造成的任何市场动荡应该有限，因欧洲央行的量化宽松(QE)举措和欧洲的密切关注。另外，葡萄牙的经济形势和金融市况已摆脱极端状况。”

泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数尾盘大幅扩大跌幅，跟随美股开盘后的跌势。德国DAX指数 收跌1.57%，报10,815.45点。法国CAC指数 收挫1.46%，报4,911.17点。英国富时100指数 回落0.92%，收报6,295.16点。

不过，欧洲股市各大指数自9月触及低位后已录得两位数百分比反弹幅度，受助于欧洲央行将祭出更多刺激举措的前景，尽管美国升息时机仍然不确定。

“我们发现，市场基本面仍对全球股市有利。其中，从成长/政策平衡的角度来看，我们认为欧元区要优于美国，”JP Morgan Cazenove的策略师在一份报告中称。(完)