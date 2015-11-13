欧洲股市： 下跌，录得9月初以来最大单周跌幅

* FTSEurofirst指数跌0.8%，报1,457.91点

* FTSEurofirst指数录得9月初以来最大周跌幅

* 先正达急升，此前有报道该公司拒绝收购提议

* Ferragamo发布疲弱业绩后下跌

路透伦敦11月13日 - 欧洲主要股指周五下跌，受累于一些公司业绩疲弱，录得约两个月来最大周跌幅。

瑞士农化集团先正达(Syngenta) 急升5.3%。据彭博周四报导，中国化工集团公司(ChemChina)正就收购该公司进行磋商，尽管先正达拒绝了中国化工集团最初提出的约420亿美元的收购提议。

在被问及此报道时，中国化工集团发言人称没有消息要宣布。先正达拒绝置评。

泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数 下跌0.8%，收报1,457.91点，该指数本周累积跌幅达2.7%，是自9月初以来的最大单周跌幅。

公司业报仍好坏不一。根据汤森路透数据，截至目前，STOXX Europe 600指数 成份股中有一半的公司业绩未达市场预期。

奢侈品制造商Ferragamo 急跌8.1%，此前该公司称，达到2015年市场获利预期有挑战。

交易商称，美国12月可能升息意味着投资者暂时不愿大举建仓，“现在谨慎的态度占主导，”Logic Investments的Harry Shann称。

但是，Shann和其他人认为，欧洲央行12月采取进一步货币刺激措施的可能性，可以确保欧洲股市能很快从美联储升息带来的下跌中反弹。

Consultinvest基金经理Enrico Vaccari称，类似先正达这样的收购活动迹象也传递出对欧洲股市有利的信号。

“先正达的消息是欧洲正在复苏的信号,”Vaccari称。