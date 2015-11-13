欧洲股市： 下跌，录得9月初以来最大单周跌幅

欧洲股市：5月首个交易日收在20个月高位，受稳健企业业绩带动
路透伦敦5月2日 - 欧洲股市周二在5月首个交易日收在20个月高位，受稳健企业业绩带动，且制造业数据进一步显示欧元区经济基本面强劲。
* FTSEurofirst指数跌0.8%，报1,457.91点
* FTSEurofirst指数录得9月初以来最大周跌幅
* 先正达急升，此前有报道该公司拒绝收购提议
* Ferragamo发布疲弱业绩后下跌
路透伦敦11月13日 - 欧洲主要股指周五下跌，受累于一些公司业绩疲弱，录得约两个月来最大周跌幅。
瑞士农化集团先正达(Syngenta) 急升5.3%。据彭博周四报导，中国化工集团公司(ChemChina)正就收购该公司进行磋商，尽管先正达拒绝了中国化工集团最初提出的约420亿美元的收购提议。
在被问及此报道时，中国化工集团发言人称没有消息要宣布。先正达拒绝置评。
泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数 下跌0.8%，收报1,457.91点，该指数本周累积跌幅达2.7%，是自9月初以来的最大单周跌幅。
公司业报仍好坏不一。根据汤森路透数据，截至目前，STOXX Europe 600指数 成份股中有一半的公司业绩未达市场预期。
奢侈品制造商Ferragamo 急跌8.1%，此前该公司称，达到2015年市场获利预期有挑战。
交易商称，美国12月可能升息意味着投资者暂时不愿大举建仓，“现在谨慎的态度占主导，”Logic Investments的Harry Shann称。
但是，Shann和其他人认为，欧洲央行12月采取进一步货币刺激措施的可能性，可以确保欧洲股市能很快从美联储升息带来的下跌中反弹。
Consultinvest基金经理Enrico Vaccari称，类似先正达这样的收购活动迹象也传递出对欧洲股市有利的信号。
“先正达的消息是欧洲正在复苏的信号,”Vaccari称。
英国富时100指数 下跌0.98%，收报6,118.28点。法国CAC指数 下跌1%，报4,807.95点。德国DAX指数 跌0.69%，报10,708.40点。(完)
路透伦敦5月2日 - 欧洲股市周二在5月首个交易日收在20个月高位，受稳健企业业绩带动，且制造业数据进一步显示欧元区经济基本面强劲。
路透伦敦/米兰4月28日 - 欧洲股市周五受投资者获利了结拖累收低，但本周表现为12月来最好，因政治担忧缓和，且券商预期公司获利成长强劲，对股市估值提供支持。
路透米兰4月27日 - 欧洲股市周四从上日触及的20个月高位下跌，受银行股下跌拖累，大盘变动不大，因欧洲央行维持政策不变的决定符合市场广泛预期。