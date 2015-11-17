欧洲股市：连续第二日上涨，受助于欧洲央行将采取更多刺激措施传闻

* FTSEurofirst 300指数上涨2.6%

* Randstad发布业绩更新后领涨，先正达急升

* 国防股反弹，因打击叙利亚

* 希腊股市急升，此前与债权人达成协议

路透伦敦/米兰11月17日 - 欧洲股市周二急升，受助于德国互联网服务公司United Internet 、世界第二大人力资源公司荷兰的Randstad 发布令人鼓舞的业绩更新。

欧洲央行采取更多刺激措施的预期，以及希腊与国际债权人就房屋提前止赎等达成初步协议的消息也提振了市场人气。

Randstad股价急升6.9%，领涨泛欧FTSEurofirst 300指数 ，此前公司称，在发布第三季业绩后销售额增长加快，预计2016年利润率提高。

互联网服务供应商United Internet跳涨至多4.5%，此前公司称第三季核心利润和营收增长，因订户人数继续增加。该股收盘上涨2.2%。

FTSEurofirst 300指数涨2.6%，连续第二日上涨。法国CAC 40指数 急升2.8%，周一因上周五的巴黎恐袭事件下跌0.1%，该事件导致129人丧生。

世界最大的农业公司先正达(Syngenta) 尾盘急升，收涨3.3%，此前美国国家广播公司商业新闻台(CNBC)报道称，孟山都(Monsanto) 在商讨收购该公司的其他方式。

B Capital Wealth Management董事总经理Lorne Baring称，尽管对对欧洲安全的忧虑在加重，但欧洲投资者对巴黎恐袭表现出了韧性，反映出他们对欧洲股市前景有信心。

欧洲央行将进一步放宽货币政策的预期周二增强，因欧洲央行首席经济学家普雷特告诉美国彭博新闻，中期物价压力疲弱的环境仍未改变，管委会将讨论在不确定加剧的背景下是否有进一步放宽政策的可能性。

“希腊与国际金主就房屋止赎改革达成初步协议，对市场来说也是好消息，确保了短期内希腊不会带给金融市场令人不安的消息。”

希腊与债权人达成协议后，希腊ATG股指 急升2.2%。

国防和军事类股上涨，因法国对叙利亚境内目标发起新的空袭，涨幅较大的股票包括劳斯莱斯 、空中客车 、Zodiac Aerospace 和 Thales 等，均上涨逾3.5%。