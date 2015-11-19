欧洲股市：触及三个月高位，因Sodexo飙升

* 泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数触及三个月高位

* Sodexo公布强劲的最新财测并宣布回购股票后大幅飙升

* 希腊银行股走低，受累于增资计划

路透米兰11月19日 - 欧洲股市周四触及三个月高位，受助于食品服务和设备管理集团Sodexo 在公布强劲的最新财测并宣布回购股票后飙升。

另外，美国联邦储备理事会(FED/美联储)周三公布的会议记录暗示，美国经济仍足够强劲，能应对升息的影响。很多市场人士预计联储将在12月升息。这也扶助提振欧股。

预计欧洲央行下月将祭出更多刺激举措也扶助推升大盘。

“市场人气正面，得益于有迹象显示经济稳健增长，美国经济接近充分就业，”Ambrosetti Asset Management的执行长Alessandro Allegri表示。

“欧洲和日本央行正在执行宽松货币政策以支撑成长，这对股市有利。”

泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数 盘初上扬1%，触及8月底以来最高，后回吐涨幅，终盘收高0.4%，报1,502.33点。欧元区蓝筹股Euro STOXX 50指数 也攀升0.5%。

Sodexo大涨9.9%，录得2004年7月以来最大单日涨幅，之前该公司表示，将进一步削减成本以应对动荡的全球经济。该公司还预计，2015-16会计年度的营收和营运利润将会增长。

分析师称，上述财测强于预期，另外，3亿欧元的股票回购也取悦投资者。

矿业股 上扬，因美元从高位回落。

上周五巴黎恐袭事件的影响看似正在消退，因旅游休闲股 在周三下跌后反弹1.4%。

不过，希腊股市 走低，主要银行股 重挫，因这些银行宣布折价售股，以筹资弥补资本缺口。