欧洲股市：录得一个月以来最好周度表现，但售股计划限制了涨幅

欧洲股市：小跌，英国首相发表脱欧讲话后英股创去年6月来最大单日跌幅
路透米兰1月17日 - 欧洲股市周二收平，在英国首相特雷莎梅发表脱欧讲话，为该国脱欧计划消除了一些不确定性后，欧股脱离日低。
* 泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数涨0.2%，Euro STOXX 50指数涨0.1%
* Oerlikon因出售真空业务急升
* Galp和Abertis因售股下跌
* 大众扶助德国DAX股指跑赢，希腊股市下跌
路透伦敦/米兰11月20日 - 欧洲股市周五收高，录得一个月以来最好的周度表现，指标指数升至三个月高位，受助于欧洲央行将采取更多刺激措施的预期不断增强，但主要公司的售股计划限制了涨幅。
泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数收涨0.19%，报1,505.16点。本周涨幅逾3%。Euro STOXX 50指数涨0.1%。
投资者称，市场人气得到提振，因欧洲央行总裁德拉吉最新表示将快速行动拉升低迷的通胀，强调调整央行的资产购买计划和下调存款利率是可能采用的工具。
旅游类股自上周的巴黎恐袭事件后表现落后，法国航空 过去两周下跌逾6%，该公司称，乘机人数有所减少，但现在判断巴黎事件对订票影响有多严重还太早。
国防股表现跑赢大盘。BAE Systems 收涨1.6%，在一周多一点的时间内已累积上涨逾11%，受益于Investec将其评级从“卖出”上调至“买入”，因地缘政治局势恶化限制了BAE的核心市场国防预算面临的风险。
涨幅最大的是瑞士的工业公司Oerlikon ，急升6%，此前瑞典的Atlas Copco 称，将以现金方式收购该公司企业价值达4.86亿欧元的真空业务。
葡萄牙公司Galp Energia 急跌5%，此前Eni 出售了所持该公司的剩余4%股权，筹得资金3.25亿欧元。
西班牙收费公路运营商Abertis 下跌4.1%，因CVC出售了所持有的该公司剩余6.4%股权。
德国DAX指数 涨0.3%，跑赢其他股指，大众汽车 涨2.5%，此前公司宣布明年削减投资10亿欧元。
希腊股市下跌1.7%，因担心该国出现新的政治不稳定。
英国富时100指数 上涨0.07%，收报6,334.63点。德国DAX指数 升0.31%，报11,119.83点。法国CAC指数 下跌0.08%，报4,910.97点。(完)
路透米兰1月17日 - 欧洲股市周二收平，在英国首相特雷莎梅发表脱欧讲话，为该国脱欧计划消除了一些不确定性后，欧股脱离日低。
路透米兰1月16日 - 欧洲股市周一走低，因金融股下跌带来的拖累，盖过眼镜生产商Luxottica 和Essilor 上涨带来的提振。两公司之前同意合并，交易价值为460亿欧元。
路透米兰1月12日 - 欧洲股市周四下跌，受累于菲亚特克莱斯勒汽车 股价暴跌，在美国指控其柴油车排放超标后，该股市值蒸发了六分之一，因市场担心该公司将遭受重罚。