欧洲股市：受商品类股拖累下跌，英国国防类股上涨

* 泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数下跌0.3%

* 商品和能源股受需求担忧拖累领跌

* 英国国防股因军事支出计划而上涨

路透伦敦/米兰11月23日 - 欧洲股市周一下跌，需求放缓拖累商品和能源类股下跌，但包括劳斯莱斯 在内的英国国防类股上涨，受助于该国增加军事支出计划。

泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数 下跌0.3%，报1,500.14点，摆脱了盘初的低点，因欧元区企业活动数据好于预期。欧洲STOXX 50 指数 下跌0.2%。

矿业股 在各类股中跌幅靠前，下跌1%，此前金属价格跌至多年低位，受累于对中国的需求担忧以及美元走强。

油气类股 受压于布兰特原油价格疲弱，但摆脱了日内低位，收跌0.4%，此前沙特称，愿意与其他产油国合作以稳定价格。

“看上去‘供应过剩’将持续一段时间，”Interactive Investor的零售金融衍生品负责人Mike McCudden称。他补充道，沙特的消息不会造成什么影响，除非有具体的行动予以支持。

“对中国成长的担忧犹在，将会影响商品的价格，并对欧洲股市施压，”他称。

劳斯莱斯和BAE Systems 分别上涨3.1%和1%，此前英国财政大臣奥斯本称，英国计划购买更多的战斗机，将反恐支出提高30%。

意大利股指FTSE MIB 上涨0.7%，是欧洲唯一收涨的主要股市。