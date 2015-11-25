欧洲股市：上涨，受助于欧元下跌和公司上调股息

欧洲股市：小跌，英国首相发表脱欧讲话后英股创去年6月来最大单日跌幅
路透米兰1月17日 - 欧洲股市周二收平，在英国首相特雷莎梅发表脱欧讲话，为该国脱欧计划消除了一些不确定性后，欧股脱离日低。
* 泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数上涨1.4%
* Metro和LafargeHolcim上调股息提振股价
* 德国DAX指数跑赢，因欧元疲弱和大众汽车上涨
* Abengoa重压IBEX股指
路透伦敦/米兰11月25日 - 欧洲股市周三大幅上涨，受助于欧元走软及Metro 和LafargeHolcim 宣布将上调股息。
泛欧绩优股FTSEurofirst 300 指数上涨1.44%，收报1,502.46点。该股指本周前两个交易日累积下跌1.6%。从欧元走弱获益最大的德国DAX指数 上涨2.5%。
欧元兑美元周三在跌至七个月低位后反弹，此前路透报道称，欧洲央行正考虑一些政策选项，如实施两级存款利率，或扩大购债规模。
西班牙IBEX指数 仅上涨0.2%，受压于银行股下跌，部分因为银行对陷于困境的西班牙能源公司Abengoa 有敞口，该公司开始破产保护程序后股价劲跌52%。
德国零售商Metro急升5.8%，此前公司上调股息的幅度高于预期，该公司还称，从现在开始，以后每年都会将更多的利润通过派发股息返的方式还给股东，公司称重组取得了积极的效果，债务状况大幅改善。
LafargeHolcim 跳涨4.3%，此前公司提议的派发股息的金额高于今年稍早的计划，尽管利润没能达到预期。
大众汽车 急升3.8%，此前公司称，对850万辆柴油车进行技术改造，使其符合欧洲排放标准的工作比预计的简单，但公司不会削减计划中的67亿欧元用于排放丑闻的拨备。
英国富时100指数 上涨0.96%，收报6,337.64点。德国DAX指数 上涨2.15%，报11,169.54点。法国CAC指数 上涨1.51%，报4,892.99点。(完)
路透米兰1月17日 - 欧洲股市周二收平，在英国首相特雷莎梅发表脱欧讲话，为该国脱欧计划消除了一些不确定性后，欧股脱离日低。
路透米兰1月16日 - 欧洲股市周一走低，因金融股下跌带来的拖累，盖过眼镜生产商Luxottica 和Essilor 上涨带来的提振。两公司之前同意合并，交易价值为460亿欧元。
路透米兰1月12日 - 欧洲股市周四下跌，受累于菲亚特克莱斯勒汽车 股价暴跌，在美国指控其柴油车排放超标后，该股市值蒸发了六分之一，因市场担心该公司将遭受重罚。