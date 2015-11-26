欧洲股市：在清淡交投中攀升至三个月高位，对欧洲央行下周行动的预期升温

欧洲股市：小跌，英国首相发表脱欧讲话后英股创去年6月来最大单日跌幅
路透米兰1月17日 - 欧洲股市周二收平，在英国首相特雷莎梅发表脱欧讲话，为该国脱欧计划消除了一些不确定性后，欧股脱离日低。
* 泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数上扬0.9%
* 该指数盘中触及8月以来最高水平
* 美国股市因感恩节假期休市
路透米兰/伦敦11月26日 - 欧洲股市周四触及三个月高位，在清淡交投中上涨，因有关欧洲央行下周将有大动作的预期升温。
芯片生产商英飞凌季度业绩强劲，以及金属价格反弹也提供支撑。
泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数 收涨0.9%，报1,516.25点，为8月以来最高。
但成交量仅为90日均值的65%，美国股市因感恩节假期休市。
欧元兑美元跌向七个月低位，因投资者押注欧洲央行将在12月会议上进一步放宽政策。
“围绕欧洲央行的预期十分高涨，这推高欧股，使其跑赢美股，并打压欧元，”Cassa Lombarda的研究和投资部主管Marco Vailati说。
英飞凌 跳升12.9%，之前该公司公布的季度营运业绩强于预期，且该公司承诺最近会计年度的营收增幅将在分析师预估区间的高端。 该公司还提议将股息上调至每股0.20欧元，上调幅度高于预期。
矿业股 涨幅居前，上涨2.1%，因基本金属价格在本周稍早跌至数年低位后反弹。
英国富时100指数 上涨0.88%，收报6,393.13点。德国DAX指数 上涨1.35%，报11,320.77点。法国CAC指数 上涨1.08%，报4,946.02点。(完)
路透米兰1月17日 - 欧洲股市周二收平，在英国首相特雷莎梅发表脱欧讲话，为该国脱欧计划消除了一些不确定性后，欧股脱离日低。
路透米兰1月16日 - 欧洲股市周一走低，因金融股下跌带来的拖累，盖过眼镜生产商Luxottica 和Essilor 上涨带来的提振。两公司之前同意合并，交易价值为460亿欧元。
路透米兰1月12日 - 欧洲股市周四下跌，受累于菲亚特克莱斯勒汽车 股价暴跌，在美国指控其柴油车排放超标后，该股市值蒸发了六分之一，因市场担心该公司将遭受重罚。