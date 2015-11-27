欧洲股市：从三个月高位回落，因中国股市重挫拖累矿业股走低

* 泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数下跌0.26%

* 矿业股领跌，此前中国工业企业利润下滑

* 欧洲央行采取行动的预期支撑股市

* Altice上涨，此前获得英格兰足球超级联赛在法国的转播权

路透米兰/伦敦11月27日 - 欧洲股市周五从三个月高位回落，受累于矿业股因中国股市急跌而走低，但欧洲央行下周将采取进一步刺激措施的预期限制了跌幅。

泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数 收跌0.26%，报1,512.32点，周四该股指曾录得8月以来最高收盘点位。

矿业股下跌2.7%，跌幅最大，此前全球最大金属消费国－中国的股市急跌逾5%，受累于监管机构对券商立案调查和工业企业利润数据转弱。

英美资源集团 领跌，急跌8,2%，此前该公司关闭了澳大利亚的一间煤矿。

“矿业公司受累于中国以及美元走强的前景，很明显，存在中国进一步试图贬低货币价值的风险，但相比今年早些时候，这种风险减弱，”法国巴黎银行(BNP Paribas)证券和衍生品策略师Ankit Gheedia称。

“但欧洲股市投资者仍预计欧洲央行下周将采取行动，因此市场有较强的韧性，”他称。

欧洲央行下周将延长或者扩大量化宽松计划的预期扶助泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数周四涨至三个月高位。

Altice 延续前两个交易日的涨势，劲扬逾10%，因周四收盘后不久，路透的一篇有关该公司获得了英格兰足球超级联赛法国转播权的报道得到证实。