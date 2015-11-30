欧洲股市：上扬，因欧洲央行进一步放宽政策前景提振汽车股

* 泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数收涨0.4%，Euro STOXX指数上扬0.5%

* 汽车股是因欧元走软而得益的类股之一

路透米兰11月30日 - 欧洲股市周一上扬，因欧洲央行将祭出更多刺激举措的预期打压欧元，提振汽车股。

预计欧洲央行将在周四举行的政策会议上进一步下调欧元区的存款利率，并延长量化宽松计划。这令欧元承压，提振汽车和奢侈品类股，因欧元走软使这些商品在海外市场变得更便宜。

“在欧洲央行周四会议前市场仍有一些乐观情绪，这是本周驱动市场的关键因素，”ActivTrades的分析师Carlo Alberto De Casa表示。

泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数 上扬0.37%，收报1,517.98点，逼近上周触及的三个月高位。欧元区绩优股Euro STOXX 50指数 也上扬0.5%。

德国交通部批准大众汽车 解决排放测试作假相关问题的计划，这进一步提振大众股价，该股急升6.2%。