欧洲股市：下跌，受累于Linde因下调中期目标急跌

* 泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数下跌0.4%

* Linde下调中期目标后急跌

* 英国银行通过“压力测试”后上涨

* RWE因计划分拆上市而上涨

路透伦敦12月1日 - 欧洲股市周二下跌，受累于全球销量最大的工业气体公司Linde 因下调2017年利润目标而急跌。

Linde急跌14.3%，拖累同业公司Air Liquide 走低，两者对泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数 拖累最大。

该指数收跌0.35%，报1,512.68点。欧洲绩优股Euro STOXX 50指数 回落0.8%。

Mirabaud Securities证券销售高管Rupert Baker称，Linde的下跌表明欧洲股市最近的上涨是“低质”上涨，主要受欧洲央行祭出更多刺激措施的预期推动，而不是受强劲业绩推动。

但欧洲银行类股<.SX7P 上涨，受助于英国的银行上扬，此前英国的主要银行通过了英国央行最新的“压力测试”。

德国公用事业公司RWE 急升近17%，因该公司计划将可再生能源、电网和零售业务分拆成为一家独立的公司，并将在明年底的首次公开招股(IPO)中出售10%股份。

Peregrine & Black高级分析师Markus Huber称，整体来看，市场人气仍然正面，因预计欧洲央行将在周四的会议上下调存款利率，并延长量化宽松计划。

但Huber补充道，一些投资者可能不会在本周末前向股市投入新的资金，届时短期宏观经济情势可能会变得更明朗些。

市场人士在等待周五的美国就业数据，预计将为美国本月升息可能性提供的新线索。