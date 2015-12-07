欧洲股市：小幅反弹，因油价重挫限制涨幅

欧洲股市：小跌，英国首相发表脱欧讲话后英股创去年6月来最大单日跌幅
路透米兰1月17日 - 欧洲股市周二收平，在英国首相特雷莎梅发表脱欧讲话，为该国脱欧计划消除了一些不确定性后，欧股脱离日低。
* FTSEurofirst指数收高0.4%
* OPEC未能就减产达成一致，油股重挫
* 伊莱克斯大跌，因同通用电气的交易落空
路透伦敦12月7日 - 欧洲股市周一小幅反弹，因油价逼近七年低点，拖累油股大跌，且伊莱克斯(Electrolux) 购买通用电气 家电业务的交易落空，股价重挫。这限制了欧股的反弹力度。
在上周五石油输出国组织(OPEC)政策会议未能就减产达成一致后，油价大跌。
Repsol, 荷兰皇家壳牌, BP 和Statoil 跌幅介乎2.9-5.6%。
“目前我关注的一点是油市，上周五OPEC会议没有结果。油价可能在更长的时间内进一步下滑，因此能源股将面临挑战,”Hargreaves Lansdown被动投资部门主管Adam Laird表示。
不过伊莱克斯跌幅最大，暴挫13.4%，此前通用电气终止了同该公司价值33亿美元的协议。7月，美国司法部要求一联邦法庭阻止该协议，因担心会推高家电售价。
泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数 收高0.4%，收报1,464.04点。
涨幅居前个股中，航太集团空中客车 劲扬近3%，此前该公司公布订单超过一千架。
JP Morgan Cazenove的股市策略师Mislav Matejka预计，欧股将从上周欧洲央行令人失望的决定中反弹，因欧洲经济复苏迹象和预期投资人乐见美国升息。
不过他也表示，逢高出货，获利了结可能是未来良好的投资策略。
英国富时100指数 下滑0.24%，收报6,223.52点。德国DAX指数 上扬1.25%，报10,886.09点。法国CAC指数 大涨0.88%，报4,756.41点。(完)
路透米兰1月17日 - 欧洲股市周二收平，在英国首相特雷莎梅发表脱欧讲话，为该国脱欧计划消除了一些不确定性后，欧股脱离日低。
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