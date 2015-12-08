欧洲股市：受矿业股拖累大幅收低，英美资源集团触及纪录低点

* 泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数收挫1.8%

* 英美资源集团宣布重组计划后触及纪录低点

路透伦敦12月8日 - 欧洲股市周二下挫，英美资源集团 触及纪录新低，由矿业股领跌，泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数降至六周低点。

泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数 大跌1.8%，收报1,437.77点，为10月底来最低收位。STOXX Europe 600基本资源类股指数 急挫6.6%，至2009年3月来最低。

英美资源集团 暴跌12.3%，此前该公司宣布重组措施，包括将六大业务整合为三个、出售更多资产及暂停今年下半年派息等计划。

对全球最大金属消费国－中国需求的忧虑持续也令矿业股遭殃。

中国海关最新公布数据显示，11月中国进出口连续第五个月双降，但受基数影响降幅均较上月收窄，全年外贸负增长几成定局，这将远低于年初设定的6%的增长目标。

嘉能可 重挫6.9%，力拓 劲跌8.4%。

自上周四欧洲央行决定下调存款利率，并延长刺激计划的措施不及市场预期后，泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数已经回落约6%。

所有类股全线收低，油气股 跌1.4%，银行股 和汽车股 分别跌2.6%和2.3%。