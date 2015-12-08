欧洲股市：受矿业股拖累大幅收低，英美资源集团触及纪录低点

欧洲股市：收跌，因金融股下跌盖过眼镜生产商上涨带来的提振
路透米兰1月16日 - 欧洲股市周一走低，因金融股下跌带来的拖累，盖过眼镜生产商Luxottica 和Essilor 上涨带来的提振。两公司之前同意合并，交易价值为460亿欧元。
* 泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数收挫1.8%
* 英美资源集团宣布重组计划后触及纪录低点
路透伦敦12月8日 - 欧洲股市周二下挫，英美资源集团 触及纪录新低，由矿业股领跌，泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数降至六周低点。
泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数 大跌1.8%，收报1,437.77点，为10月底来最低收位。STOXX Europe 600基本资源类股指数 急挫6.6%，至2009年3月来最低。
英美资源集团 暴跌12.3%，此前该公司宣布重组措施，包括将六大业务整合为三个、出售更多资产及暂停今年下半年派息等计划。
对全球最大金属消费国－中国需求的忧虑持续也令矿业股遭殃。
中国海关最新公布数据显示，11月中国进出口连续第五个月双降，但受基数影响降幅均较上月收窄，全年外贸负增长几成定局，这将远低于年初设定的6%的增长目标。
嘉能可 重挫6.9%，力拓 劲跌8.4%。
自上周四欧洲央行决定下调存款利率，并延长刺激计划的措施不及市场预期后，泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数已经回落约6%。
所有类股全线收低，油气股 跌1.4%，银行股 和汽车股 分别跌2.6%和2.3%。
英国富时100指数 大跌1.42%，收报6,135.22点。德国DAX指数 跌1.95%，报10,673.60点。法国CAC指数 跌1.57%，报4,681.86点。(完)
路透米兰1月16日 - 欧洲股市周一走低，因金融股下跌带来的拖累，盖过眼镜生产商Luxottica 和Essilor 上涨带来的提振。两公司之前同意合并，交易价值为460亿欧元。
路透米兰1月12日 - 欧洲股市周四下跌，受累于菲亚特克莱斯勒汽车 股价暴跌，在美国指控其柴油车排放超标后，该股市值蒸发了六分之一，因市场担心该公司将遭受重罚。
路透米兰/伦敦1月11日 - 欧洲股市周三收盘从高位回落，受制药类股转跌拖累，因美国候任总统特朗普在其胜选后首场记者会上的讲话，引发市场担忧制药公司在美国的药品定价将面临压力。