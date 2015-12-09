欧洲股市：跌至逾一个月最低，希腊股市触及2012年以来最低

欧洲股市：小跌，英国首相发表脱欧讲话后英股创去年6月来最大单日跌幅
路透米兰1月17日 - 欧洲股市周二收平，在英国首相特雷莎梅发表脱欧讲话，为该国脱欧计划消除了一些不确定性后，欧股脱离日低。
* 泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数跌0.5%
* Euro STOXX 50指数回落0.6%
* 希腊股市触及2012年以来最低
路透伦敦12月9日 - 欧洲股市周三走低，触及逾一个月最低，受累于制药股拜尔 走低，以及矿业股英美资源 承压。
拜尔 急跌2.1%，因欧洲和美国药品安全机构对是否血凝测试设备问题影响了该公司抗血凝药品Xarelto的试验。
泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数 收跌0.5%，报1,430.60点，为10月底以来最低。欧元区绩优股Euro STOXX 50指数 回落0.6%。
英美资源 稍早触及纪录新低后削减跌幅，日内下跌1.2%，连跌第七日，因多家券商下调该股目标价，之前该公司决定暂停股息发放和业务重组。
希腊股市盘中触及2012年以来最低，银行股跌幅最大，之前该国政府延长了银行股的卖空禁令。雅典证交所指数 收跌3.8%。
希腊国家银行 对STOXX 600指数 的拖累最大，该指数急跌逾21%。
英国富时100指数 下跌0.14%，收报6,126.68点。德国DAX指数 挫0.76%，报10,592.49点。法国CAC指数 回落0.95%，报4,637.45点。(完)
路透米兰1月17日 - 欧洲股市周二收平，在英国首相特雷莎梅发表脱欧讲话，为该国脱欧计划消除了一些不确定性后，欧股脱离日低。
路透米兰1月16日 - 欧洲股市周一走低，因金融股下跌带来的拖累，盖过眼镜生产商Luxottica 和Essilor 上涨带来的提振。两公司之前同意合并，交易价值为460亿欧元。
路透米兰1月12日 - 欧洲股市周四下跌，受累于菲亚特克莱斯勒汽车 股价暴跌，在美国指控其柴油车排放超标后，该股市值蒸发了六分之一，因市场担心该公司将遭受重罚。