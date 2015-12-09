欧洲股市：跌至逾一个月最低，希腊股市触及2012年以来最低

欧洲股市：下跌，菲亚特克莱斯勒因柴油车排放超标指控暴跌16%

路透米兰1月12日 - 欧洲股市周四下跌，受累于菲亚特克莱斯勒汽车 股价暴跌，在美国指控其柴油车排放超标后，该股市值蒸发了六分之一，因市场担心该公司将遭受重罚。