欧洲股市：收盘接近两个月低点，零售股和科技股承压

欧洲股市：小跌，英国首相发表脱欧讲话后英股创去年6月来最大单日跌幅
路透米兰1月17日 - 欧洲股市周二收平，在英国首相特雷莎梅发表脱欧讲话，为该国脱欧计划消除了一些不确定性后，欧股脱离日低。
* FTSEurofirst 300指数收低
* 零售股和科技股承压
* Aixtron下挫，三安光电削减订单
路透伦敦12月10日 - 欧洲股市周四小幅收低，盘中触及两个月低点，尽管商品股回稳，但零售股和科技股承压走软。
泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数 收跌0.18%，报1,428.08点，盘中触及10月中以来最低。
在本月稍早欧洲央行仅追加有限的刺激措施，令市场失望后，FTSEurofirst 300指数在12月已经下挫了约6%。
“我们认为在快要到2016年之际，投资人对未来没有太大信心。”巴克莱策略师在报告中指出。
“海外资金流入已经明显放缓...且风险意愿受压。”
半导体股受创，德国晶片设备生产商Aixtron 暴跌41%，此前中国三安光电削减了订单。
晶片商Ams AG 急挫近20%，此前媒体报导公司失去来自苹果 的重要业务。
英国富时100指数 下跌0.63%，收报6,088.05点。德国DAX指数 微升0.06%，报10,598.93点。法国CAC指数 微跌0.05%，报4,635.06点。(完)
路透米兰1月17日 - 欧洲股市周二收平，在英国首相特雷莎梅发表脱欧讲话，为该国脱欧计划消除了一些不确定性后，欧股脱离日低。
路透米兰1月16日 - 欧洲股市周一走低，因金融股下跌带来的拖累，盖过眼镜生产商Luxottica 和Essilor 上涨带来的提振。两公司之前同意合并，交易价值为460亿欧元。
路透米兰1月12日 - 欧洲股市周四下跌，受累于菲亚特克莱斯勒汽车 股价暴跌，在美国指控其柴油车排放超标后，该股市值蒸发了六分之一，因市场担心该公司将遭受重罚。