欧洲股市：跌至两个月低位，因人民币走疲和油价重挫

* 泛欧绩优股FTSEurofirst指数录得8月以来最大周度跌幅

* 人民币和油价走疲重压欧股

路透伦敦/米兰12月11日 - 欧洲股市周五走低，因担忧中国人民币走软可能拖累全球经济，另外，油价急挫加重了下周市场广泛预期的美国升息前的低迷情绪。

泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数 劲挫2.14%，收报1,397.49点，为约两个月最低，且本周表现为8月以来最差。欧元区绩优股Euro STOXX 50指数< .STOXX50E>大跌2.04%。

“人民币触及四年半低位，引发中国和海外市场的不安。人民币上次跌至该水准引发市场动荡，诸如汽车生产商和奢侈品品牌等所有对华出口企业都会受到人民币走软的冲击，”CMC的市场分析师Jasper Lawler表示。

泛欧绩优股FTSEurofirst指数本周下跌4.1%，本月迄今跌幅达 7.9%，之前欧洲央行祭出的刺激举措力度有限，令部分投资者失望。

“市场继续消化欧洲央行令人失望的政策行动，加之油价创新低，以及担忧美国高收益率，中国通缩和意大利的微型信贷危机，这些因素合力重压股市，”Anthilia的基金经理Giuseppe Sersale说。

STOXX Europe 600油气股指数 重挫3.6%，因油价触及七年低位，之前国际能源署(IEA)警告明年全球供应过剩可能恶化。