欧洲股市：强劲反弹近3%，商品股领涨

欧洲股市：小跌，英国首相发表脱欧讲话后英股创去年6月来最大单日跌幅
路透米兰1月17日 - 欧洲股市周二收平，在英国首相特雷莎梅发表脱欧讲话，为该国脱欧计划消除了一些不确定性后，欧股脱离日低。
* FTSEurofirst 300指数大幅收高
* 商品股有需求
路透伦敦12月15日 - 欧洲股市周二从之前两日的大跌中强劲反弹，因能源股跟随油价走强，且在欧盟执委会对中国和俄罗斯进口钢采取行动后，钢铁生产商类股大涨。
STOXX Europe 600油气股指数 激升3.9%，在欧股各板块中涨幅居前，此前油价从近11年低点回升。BP, BG Group 和荷兰皇家壳牌 升幅介乎2.6-4.0%。
“自周一开始，油价短期逆转跌势，周二持续，这缓和了股市的压力。”CMC Markets分析师Jasper Lawler表示。
“在周三美联储发布货币政策决定前，市场有重大风险...升息的前景令投资人愈发不安。”
尽管预计美国联邦储备理事会(FED/美联储)将在周三进行近十年来首次升息，但欧元区利率预计将保持纪录低点。根据路透本周发布的调查结果，市场预计欧元区低利率是明年看涨欧股的一个原因。
泛欧绩优股指FTSEurofirst 300指数 大涨2.9%，报1,411.68点，该指数周一挫至两个半月低点，受油价下滑拖累。欧元区绩优股Euro STOXX 50指数 升3.3%。
欧盟执委会已下令，从中国与俄罗斯进口的一种钢材应进行登记。这是欧盟对中俄进口产品涉嫌倾销展开调查的一个举措。 矿业股普遍走强，安赛乐米塔尔(ArcelorMittal), 嘉能可 和必和必拓 升幅在2.6-5.6%不等。
英国富时100指数 大涨2.45%，收报6,017.79点。德国DAX指数 劲升3.07%，报10,450.38点。法国CAC指数 收高3.16%，报4,614.40点。(完)
路透米兰1月17日 - 欧洲股市周二收平，在英国首相特雷莎梅发表脱欧讲话，为该国脱欧计划消除了一些不确定性后，欧股脱离日低。
路透米兰1月16日 - 欧洲股市周一走低，因金融股下跌带来的拖累，盖过眼镜生产商Luxottica 和Essilor 上涨带来的提振。两公司之前同意合并，交易价值为460亿欧元。
路透米兰1月12日 - 欧洲股市周四下跌，受累于菲亚特克莱斯勒汽车 股价暴跌，在美国指控其柴油车排放超标后，该股市值蒸发了六分之一，因市场担心该公司将遭受重罚。