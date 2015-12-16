欧洲股市：小涨，静待美联储利率决定

欧洲股市：小跌，英国首相发表脱欧讲话后英股创去年6月来最大单日跌幅
路透米兰1月17日 - 欧洲股市周二收平，在英国首相特雷莎梅发表脱欧讲话，为该国脱欧计划消除了一些不确定性后，欧股脱离日低。
* 泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数小涨0.29%
* 在巴西有敞口的个股下跌，之前巴西评等被降至垃圾级
路透伦敦/米兰12月16日 - 欧洲股市周三小涨，投资者静待美国联邦储备理事会(FED/美联储)重要的议息会议的结果，以获取市场短期走向的线索。
泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数 收涨0.29%，报1,415.72点，昨日跟随油价反弹，该指数急升2.9%。
希腊股市 大涨3%，跑赢欧洲其他股市，之前希腊议会批准了一项包含国际金主要求的改革举措的议案。
不过，在美联储政策会议结束前，很多投资者仍然保持谨慎。市场普遍预期美联储将宣布近10年来首次升息。
尽管预计联储只会升息25个基点，但这意味着联储开始着手结束扩张性货币政策。
“昨日大涨后，投资者离场观望，静待美联储今日稍后的政策决定。无论结果如何，我认为，拜欧洲央行的宽松货币政策所赐，未来6-12个月间欧洲股市的大环境仍然有利，”BayernLB的高级股市分析师Christoph Gmeinwieser表示。
“我们认为，美联储升息并不会导致欧股走势出现长期向下逆转，但需要准备好迎接短期的市场震荡。”
在巴西有敞口的个股中，公用事业股Enel 、Gas Natural 和Iberdrola 等跑输，下跌0.05-0.9%，之前惠誉下调巴西评级至垃圾级。
英国富时100指数 上扬0.72%，收报6,061.19点。德国DAX指数 升0.18%，报10,469.26点。法国CAC指数 收高0.22%，报4,624.67点。(完)
路透米兰1月17日 - 欧洲股市周二收平，在英国首相特雷莎梅发表脱欧讲话，为该国脱欧计划消除了一些不确定性后，欧股脱离日低。
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