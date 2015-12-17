欧洲股市：大涨，投资人认为美联储升息展现对经济的信心

* 泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数收高1.3%

* 美联储近十年来首次升息后，景气类股跑赢

* 美国升息提振美元，矿业股下滑

路透伦敦/米兰12月17日 - 欧洲股市周四上扬，因投资人认为美国联邦储备理事会(FED/美联储)升息及对未来收紧政策的展望体现出对美国经济的信心。

美联储周三将指标利率上调25个基点至0.25%-0.50%，实施了近10年来的首次升息，表明其相信美国经济在2007-2009年金融危机期间的伤痛已基本痊癒。美联储明确表示，此次升息是尝试启动“循序渐进的”紧缩周期，并称在决定下一步行动时，将着重监测通胀形势。美国通胀率一直低于目标。

“美联储因美国经济强劲而升息，投资人倍受鼓舞，因升息决定证实了美国经济普遍扩张的观点，”B Capital Wealth Management董事总经理Lorne Baring表示。

泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数 收涨1.3%，报1,434.48点，盘中触及一周高位。

英国富时100指数 上扬0.68%，收报6,102.54点。德国DAX指数 大涨2.57%，报10,738.12点。法国CAC指数 收高1.14%，报4,677.54点。

“随着美联储升息靴子落地，且在圣诞前只剩几个交易日了，市场可能出现传统的年底升势，”BNP Paribas Fortis Global Markets研究部主管Philippe Gijsels表示。

“新年市场表现可能将再度颇为波动，因投资人开始预期下一次升息。”

汽车, 银行 和保险股 等景气类股继续领跑，升幅介乎1.5-2.8%。