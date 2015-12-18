欧洲股市：震荡收低，投资人对美联储升息引发的涨势获利了结

* 投资人对美联储升息引发的涨势获利了结

* 期货和期权合约到期，波动性上升

路透米兰/伦敦12月18日 - 欧洲股市周五在震荡交投中收低，昨日美国联邦储备理事会(FED/美联储)升息带动的升幅回吐大半，因投资人在假日前获利了结。

泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数 下挫1%，报1,419.35点，昨日收涨1.3%。欧元区绩优股Euro STOXX 50指数 大跌1.4%。

欧股周四上扬，因投资人认为美联储升息及对未来收紧政策的展望体现出对美国经济的信心。

“昨日的升势有些过度，投资人获利了结，为节日作准备。今早油价下跌和美国市场走软为抛售提供了借口，”BHF-BANK高级分析师Stephan Rieke表示。

“展望后市，我预计未来几日将持续波动，但进入2016年，市场可能重拾一些强势，”他补充道。

今年迄今，泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数升近4%，但较4月触及的高位回落了14%。欧洲央行实施的刺激经济措施今年支撑了欧股，预计明年还将继续。

股市策略师表示，明年股市可能上涨，因欧元走软、宽松货币政策和经济成长改善。Market Securities首席欧洲策略师Stephane Ekolo在报告中预计，欧洲的STOXX 600指数 明年底前预计上扬13%。

今日走势动荡，因期货和期权合约到期。Alpha Wertpapierhandels交易员兼分析师Frank Schneider表示，“四巫聚首日主导市况，又加上指数再平衡，推高了成交量和波动性。