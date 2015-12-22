欧洲股市：交投震荡几收平盘，能源股和西班牙股市上涨

* 泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数微跌0.04%

* 油价显露趋稳迹象，西班牙股市反弹

路透伦敦/米兰12月22日 - 欧洲股市周二几收平盘，盘中交投震荡，但能源股跟随油价回升，而西班牙股市在昨日受政治僵局忧虑拖累大跌后，今日出现反弹。

泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数 收跌0.04%，报1,401.44点，昨日大跌1.2%，欧元区绩优股Euro STOXX 50指数 微升0.04%，报3214.32点。

随着节日临近，市场交投震荡，部分投资人仍对明年前景有保留。

“后市上涨不容易，”Cassa Lombarda研究及投资部门主管Marco Vailati表示。

“企业盈利方面必须有所表现、希腊危机仍未解决、西班牙政局不稳。在这种不明朗的背景下，投资人应见机行事，低吸高抛。”

FTSEurofirst指数和Euro STOXX 50指数今年迄今均升约3%，尽管中国经济放缓及西班牙和希腊政治不确定性构成拖累，但欧洲央行实施的刺激经济措施扶助支撑市况。

周二，由于油价脱离多年低点，BP 和荷兰皇家壳牌 等油股上涨，扶助英股富时100指数 升0.8%，报6,083.10点。

西班牙股指 收高0.5%，从昨日大跌中反弹。尽管有不确定性，但西班牙央行上调经济成长预估，但警告改革和预算政策有风险。