欧洲股市：变动不大，英国股市受商品股升势提振

* 英国富时100指数受商品类股上涨提振

* 大部分欧洲股市交易半天

路透伦敦12月24日 - 欧洲股市周四收盘变动不大，油价进一步反弹带动商品类股攀升，提振英国股市上涨，从而支撑了欧洲股市。

德国股市今日休市，欧洲其它股市在圣诞节假日前只交易半天，交易量低于平均值。

泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数 微跌0.06%，报1,439.94点。

大型油气公司BP 和皇家荷兰壳牌 分别攀升1.5%和0.4%，因美国原油连续第四个交易日上涨。

“英国股市受益于油价最近的反弹，”Connor Campbell分析师Spreadex称。

“圣诞节前油价麻烦不断，现在在略低于每桶38美元的水准徘徊，受助于周三发布的库存数据，”他称。

对于中国经济放缓的担忧在今年下半年打击了英国和其它欧洲市场。中国是石油和金属等大宗商品的主要消费国。

不过，12月底这些市场有所反弹，部分由于中国发出采取经济刺激措施的信号。

欧洲央行实施的纪录低位利率政策，以及推动欧元区经济复苏的其它举措也支撑了欧洲股市。

自2015年初以来，富时100指数下跌近5%，但法国CAC和德国DAX指数上涨约9%。