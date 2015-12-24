欧洲股市：变动不大，英国股市受商品股升势提振

欧洲股市：小跌，英国首相发表脱欧讲话后英股创去年6月来最大单日跌幅
路透米兰1月17日 - 欧洲股市周二收平，在英国首相特雷莎梅发表脱欧讲话，为该国脱欧计划消除了一些不确定性后，欧股脱离日低。
* 英国富时100指数受商品类股上涨提振
* 大部分欧洲股市交易半天
路透伦敦12月24日 - 欧洲股市周四收盘变动不大，油价进一步反弹带动商品类股攀升，提振英国股市上涨，从而支撑了欧洲股市。
德国股市今日休市，欧洲其它股市在圣诞节假日前只交易半天，交易量低于平均值。
泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数 微跌0.06%，报1,439.94点。
大型油气公司BP 和皇家荷兰壳牌 分别攀升1.5%和0.4%，因美国原油连续第四个交易日上涨。
“英国股市受益于油价最近的反弹，”Connor Campbell分析师Spreadex称。
“圣诞节前油价麻烦不断，现在在略低于每桶38美元的水准徘徊，受助于周三发布的库存数据，”他称。
对于中国经济放缓的担忧在今年下半年打击了英国和其它欧洲市场。中国是石油和金属等大宗商品的主要消费国。
不过，12月底这些市场有所反弹，部分由于中国发出采取经济刺激措施的信号。
欧洲央行实施的纪录低位利率政策，以及推动欧元区经济复苏的其它举措也支撑了欧洲股市。
自2015年初以来，富时100指数下跌近5%，但法国CAC和德国DAX指数上涨约9%。
英国富时100指数 收升0.22%，报6,254.64点；法股CAC 40指数 微跌0.24%，报4,663.18点。(完)
路透米兰1月17日 - 欧洲股市周二收平，在英国首相特雷莎梅发表脱欧讲话，为该国脱欧计划消除了一些不确定性后，欧股脱离日低。
路透米兰1月16日 - 欧洲股市周一走低，因金融股下跌带来的拖累，盖过眼镜生产商Luxottica 和Essilor 上涨带来的提振。两公司之前同意合并，交易价值为460亿欧元。
路透米兰1月12日 - 欧洲股市周四下跌，受累于菲亚特克莱斯勒汽车 股价暴跌，在美国指控其柴油车排放超标后，该股市值蒸发了六分之一，因市场担心该公司将遭受重罚。