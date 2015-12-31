欧洲股市：全年上涨，但远低于年内高位

* 德国和法国股市2015年上涨约10%

* 英国富时100指数表现落后，下跌约5%

路透伦敦12月31日 - 大部分欧洲股市2015年全年收涨，但远低于年内高位，第四季度商品价格的下挫重压了股市。

英国富时100指数 周四下挫0.5%，法国指标CAC-40指数 下跌0.9%，德国DAX指数 今日因假日闭市，其它市场均只交易半日。

布兰特原油持于11年低位，BP 和道达尔(Total) 等石油公司股价下跌。

股市从4月触及的纪录高位回落，部分由于对中国经济放缓的担忧。中国是世界第二大经济体，也是全球主要金属和石油消费国。

但欧洲央行的经济刺激措施限制了市场的跌幅，德国和法国等主要股市全年上涨约10%。

但英国富时100指数跑输其它欧洲股指，全年下跌约5%，部分由于商品相关股在市场中的占比比法国和德国高。

较4月时的高位相比，英国富时100指数、德国DAX指数和法国CAC指数分别下跌了12%、13%和逾11%。

路透本月稍早的调查显示，欧洲股市2016年将上涨，但不会回到2015年的高位。

Admiral Markets的Darren Sinden称，尽管对希腊等深陷债务困境的欧洲经济体的担心犹在，但对投资者来说，相比债市提供的较低收益率，欧洲股市仍是带来较高回报的选择。

泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数 收跌0.56%，欧元区绩优股Euro STOXX 50指数 跌0.62%。