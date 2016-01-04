欧洲股市：大幅下挫，因中国数据疲弱重压全球股市

欧洲股市：小跌，英国首相发表脱欧讲话后英股创去年6月来最大单日跌幅
路透米兰1月17日 - 欧洲股市周二收平，在英国首相特雷莎梅发表脱欧讲话，为该国脱欧计划消除了一些不确定性后，欧股脱离日低。
* 泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数2016年第一个交易日下跌2.5%
* 德国DAX急跌4.3%，因中国数据疲弱打击市场
* Ferrari在米兰首日上市，表现好于其它汽车类股
* 欧洲STOXX50波动性指数上升
路透伦敦/米兰1月4日 - 欧洲股市周一在2016年的第一个交易日大幅下跌，因中国数据疲弱重压全球股票市场。
泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数 收跌2.5%，是继12月3日录得3.3%跌幅以来的最大单日跌幅。欧元区绩优股Euro STOXX 50指数 急跌3.1%，德国DAX 指数重挫4.3%。
一份民间调查显示，中国12月工业活动连续第10个月萎缩，降幅大于11月。
中国沪深300指数 周一暴跌7%，促使交易所提前结束交易。
“因为中国的关系，今年开局不利，”ActivTrades首席市场分析师Carlo Alberto De Casa称。
所有类股均下跌，汽车类股 领跌，跌幅为4.5%，因中国是汽车行业的主要海外市场。
但豪华跑车制造商Ferrari 从母公司Fiat Chrysler 分拆后今日在米兰证交所首日交易，上涨0.5%。De Casa称，在许多公司摘牌后，这么重要的品牌上市，可能对意大利来说是个好迹象。
石油类股 扩大跌幅至下跌1.5%，油价在尾盘由升转跌，因美国库存意外增加。不过，该类股跑赢其他板块，因油价维持在最近的低点之上，因沙特处死了一名主要的什叶派牧师后，中东地区的紧张局势升级。市场动荡性憎增加，Euro STOXX 50波动性指数 上升。
英股富时100指数 收低2.39%，报6.093.43点，法股CAC指数 急跌2.47%，收报4,522.45点。德国DAX指数 重挫4.28%，报10,283.44点。(完)
路透米兰1月17日 - 欧洲股市周二收平，在英国首相特雷莎梅发表脱欧讲话，为该国脱欧计划消除了一些不确定性后，欧股脱离日低。
路透米兰1月16日 - 欧洲股市周一走低，因金融股下跌带来的拖累，盖过眼镜生产商Luxottica 和Essilor 上涨带来的提振。两公司之前同意合并，交易价值为460亿欧元。
路透米兰1月12日 - 欧洲股市周四下跌，受累于菲亚特克莱斯勒汽车 股价暴跌，在美国指控其柴油车排放超标后，该股市值蒸发了六分之一，因市场担心该公司将遭受重罚。