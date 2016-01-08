欧洲股市：创逾四年最大周度跌幅，受对中国的持续担忧重创

* FTSEurofirst 300指数收低1.5%

* 该指数本周跌幅为2011年8月来最大

* 花旗仍预计欧股今年上涨

* 花旗预计STOXX 600指数年底升至400点

路透伦敦1月8日 - 欧洲股市周五下跌，因对中国的担忧持续，令欧股本周创2011年8月来最大周度跌幅。

泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数 下跌1.49%，报1,340.60点。本周下挫约7%。

这是2011年8月初以来最差周度表现，当时是在欧债危机期间创下周度重挫近10%的跌幅。

欧股早盘上涨，因中国股市沪综指周五反弹收升近2%，此前中国证监会宣布暂停熔断机制，证监会新闻发言人邓舸表示，从本周两次实际熔断情况看，没有达到预期效果，而熔断机制又有一定“磁吸效应”，起了助跌的作用。权衡利弊，目前负面影响大于正面效应。因此为维护市场稳定，证监会决定暂停熔断机制。

一些投资者表示，此事有损中国管理市场的能力。人民币贬值也令人担心中国经济放缓。

强劲的美国就业数据出炉后，欧股一度上涨，但未能保持涨势。尽管美国就业报告突显美国经济持续增长，但平均时薪下跌。

花旗集团欧股策略师Jonathan Stubbs表示，预计今年欧股上涨，拜欧元区经济复苏和企业获利增加迹象所赐，但市场会保持波动。

Stubbs预计泛欧STOXX 600指数 年底将在400点，这较周五收盘水准341.35点高约17%，但Stubbs预计升势不会一帆风顺。