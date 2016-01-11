修正-欧洲股市：收跌，因Shire股价急挫和商品股下跌

欧洲股市：收跌，因金融股下跌盖过眼镜生产商上涨带来的提振
路透米兰1月16日 - 欧洲股市周一走低，因金融股下跌带来的拖累，盖过眼镜生产商Luxottica 和Essilor 上涨带来的提振。两公司之前同意合并，交易价值为460亿欧元。
(更正：补上第一段“宣布收购 ”中遗漏的公司名称“Baxalta”)
* FTSEurofirst 300指数收低0.4%
* Shire宣布收购Baxalta后股价大幅下挫
* 商品股跟随油价和金属价格走势下跌
路透伦敦1月11日 - 欧洲股市周一下跌，全天交易震荡，制药商Shire 在宣布收购Baxalta 后大跌，商品股跟随油价和金属价格走势下跌。
Shire急跌8.2%，投资者对收购Baxalta的报价感到紧张。
泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数 下跌0.4%，报1,335.11点，盘中稍早最高升至1,353.71点。该指数上周累积下跌7%。
商品股下挫给市场增加压力，因受累于中国需求担忧，铜价跌至六年半低位，油价在近12年低位附近交易。
“中国股市再次大跌，以及油价震荡，令市场紧张不安，”CMC Markets分析师Jasper Lawler称，“投资者再次评估是否上周的下跌是合理的。”
一些欧洲汽车制造商 上涨，大众汽车 涨1.7%，因有报道称，该公司计划向美国监管机构表明，有能力解决一些柴油排放丑闻引起的问题。
一些策略师对近期股市前景持谨慎态度，称仍担心中国经济放缓，投资者应该寻找机会获利了结。
英股富时100指数 收跌0.69%，报5,871.83点，法股CAC指数 收跌0.49，报4,312.74点。德国DAX指数 收跌0.25%，报9,825.07点。(完)
路透米兰1月16日 - 欧洲股市周一走低，因金融股下跌带来的拖累，盖过眼镜生产商Luxottica 和Essilor 上涨带来的提振。两公司之前同意合并，交易价值为460亿欧元。
路透米兰1月12日 - 欧洲股市周四下跌，受累于菲亚特克莱斯勒汽车 股价暴跌，在美国指控其柴油车排放超标后，该股市值蒸发了六分之一，因市场担心该公司将遭受重罚。
路透米兰/伦敦1月11日 - 欧洲股市周三收盘从高位回落，受制药类股转跌拖累，因美国候任总统特朗普在其胜选后首场记者会上的讲话，引发市场担忧制药公司在美国的药品定价将面临压力。