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阿姆斯特丹市场报道 | 2016年 1月 12日 星期二 07:01 BJT

修正-欧洲股市：收跌，因Shire股价急挫和商品股下跌

(更正：补上第一段“宣布收购 ”中遗漏的公司名称“Baxalta”)

* FTSEurofirst 300指数收低0.4%

* Shire宣布收购Baxalta后股价大幅下挫

* 商品股跟随油价和金属价格走势下跌

路透伦敦1月11日 - 欧洲股市周一下跌，全天交易震荡，制药商Shire 在宣布收购Baxalta 后大跌，商品股跟随油价和金属价格走势下跌。

Shire急跌8.2%，投资者对收购Baxalta的报价感到紧张。

泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数 下跌0.4%，报1,335.11点，盘中稍早最高升至1,353.71点。该指数上周累积下跌7%。

商品股下挫给市场增加压力，因受累于中国需求担忧，铜价跌至六年半低位，油价在近12年低位附近交易。

“中国股市再次大跌，以及油价震荡，令市场紧张不安，”CMC Markets分析师Jasper Lawler称，“投资者再次评估是否上周的下跌是合理的。”

一些欧洲汽车制造商 上涨，大众汽车 涨1.7%，因有报道称，该公司计划向美国监管机构表明，有能力解决一些柴油排放丑闻引起的问题。

一些策略师对近期股市前景持谨慎态度，称仍担心中国经济放缓，投资者应该寻找机会获利了结。

英股富时100指数 收跌0.69%，报5,871.83点，法股CAC指数 收跌0.49，报4,312.74点。德国DAX指数 收跌0.25%，报9,825.07点。(完)

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