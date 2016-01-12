欧洲股市：收高，但因油价回软而脱离高位

* FTSEurofirst 300指数收高1%

* 油价转跌至30美元附近

* 零售股和思爱普因企业消息强劲而上涨

路透米兰/伦敦1月12日 - 欧洲股市周二上涨，受助于零售商及其他行业企业的消息强劲带动，但因油价大幅下挫而脱离稍早高位。

泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数 收高1%，报1,349.16点，结束四日连跌，但低于日高1,362.16点。

盘中稍早，油价在每桶32美元附近持稳，但之后回落至30美元附近的近12年低点，拖累欧股指数脱离日高，并打压能源股 收低。

油价重挫及中国股市震荡令今年全球股市开局坎坷。今年迄今泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数已经大跌超过6%。

不过，市场从零售企业稳健的消息方面寻获支撑，分析师预计，欧洲企业财报强劲。

麦德龙(Metro) 大涨3.6%，此前该公司表示，在德国“圣诞期间的业务表现非常好。”

英国零售商乐购(Tesco), Sainsbury 和玛莎百货 升幅介乎1-6.7%。

欧洲最大软件生产商思爱普 周二公布的2015年营收及获利符合或略优于目标，受年底软件授权更新旺盛以及客户转至更新的网络软件之赐。 该股大涨3.7%。