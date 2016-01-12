欧洲股市：收高，但因油价回软而脱离高位

欧洲股市：小跌，英国首相发表脱欧讲话后英股创去年6月来最大单日跌幅
路透米兰1月17日 - 欧洲股市周二收平，在英国首相特雷莎梅发表脱欧讲话，为该国脱欧计划消除了一些不确定性后，欧股脱离日低。
* FTSEurofirst 300指数收高1%
* 油价转跌至30美元附近
* 零售股和思爱普因企业消息强劲而上涨
路透米兰/伦敦1月12日 - 欧洲股市周二上涨，受助于零售商及其他行业企业的消息强劲带动，但因油价大幅下挫而脱离稍早高位。
泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数 收高1%，报1,349.16点，结束四日连跌，但低于日高1,362.16点。
盘中稍早，油价在每桶32美元附近持稳，但之后回落至30美元附近的近12年低点，拖累欧股指数脱离日高，并打压能源股 收低。
油价重挫及中国股市震荡令今年全球股市开局坎坷。今年迄今泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数已经大跌超过6%。
不过，市场从零售企业稳健的消息方面寻获支撑，分析师预计，欧洲企业财报强劲。
麦德龙(Metro) 大涨3.6%，此前该公司表示，在德国“圣诞期间的业务表现非常好。”
英国零售商乐购(Tesco), Sainsbury 和玛莎百货 升幅介乎1-6.7%。
欧洲最大软件生产商思爱普 周二公布的2015年营收及获利符合或略优于目标，受年底软件授权更新旺盛以及客户转至更新的网络软件之赐。 该股大涨3.7%。
英股富时100指数 收高0.98%，报5,929.24点，法股CAC指数 大涨1.53%，报4,378.75点。德国DAX指数 劲扬1.63%，报9,985.43点。(完)
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