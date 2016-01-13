欧洲股市：收高但脱离盘中高位，因原油库存增加和获利回吐

* FTSEurofirst 300指数收高0.42%

* 美国原油库存增加重压股市

* 保险商Aegon发布业绩更新后反弹

路透米兰/伦敦1月13日 - 欧洲股市周三上涨，但收盘脱离了盘中高位，因出现一些获利回吐，以及美国原油库存增加加剧了对供应过剩状况恶化的担忧。

泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数 收高0.42%，报1,354.8点，延续了昨日的涨势，但低于日高1,374点。德国DAX指数 下跌0.25%。

脆弱的人气带动市场波动，对中国经济放缓的担忧使得今年开局动荡，导致FTSEurofirst指数周一跌至三个月低位，此前该指数连续四个交易日下跌。

“我们处于一个非常波动的时期，上涨带来获利回吐不足为奇，”Anthilia Capital基金经理Giuseppe Sersale称。他还补充道，美国原油库存报告是一个关键催化剂。

尽管出现波动，荷兰保险公司Aegon 守住涨幅，收高9.7%，成为FTSEurofirst 300指数成份股中涨幅最大的股票，该集团对其战略进行了更新，提供了财务目标，并称利润率和资本回报将提高。

周三稍早，市场人气有所提升，因此前有数据显示，中国12月总贸易额跌幅远小于市场预期，出口较去年同期下降1.4%，预期为减少8%，11月的跌幅为6.8%。

“从现在开始，市场将集中关注即将到来的财报季，欧洲公司的收益应该比较强劲，会对市场构成支撑，”BNP Paribas Fortis Global Markets研究主管Philippe Gijsels称。