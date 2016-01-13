欧洲股市：收高但脱离盘中高位，因原油库存增加和获利回吐

欧洲股市：小跌，英国首相发表脱欧讲话后英股创去年6月来最大单日跌幅
路透米兰1月17日 - 欧洲股市周二收平，在英国首相特雷莎梅发表脱欧讲话，为该国脱欧计划消除了一些不确定性后，欧股脱离日低。
* FTSEurofirst 300指数收高0.42%
* 美国原油库存增加重压股市
* 保险商Aegon发布业绩更新后反弹
路透米兰/伦敦1月13日 - 欧洲股市周三上涨，但收盘脱离了盘中高位，因出现一些获利回吐，以及美国原油库存增加加剧了对供应过剩状况恶化的担忧。
泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数 收高0.42%，报1,354.8点，延续了昨日的涨势，但低于日高1,374点。德国DAX指数 下跌0.25%。
脆弱的人气带动市场波动，对中国经济放缓的担忧使得今年开局动荡，导致FTSEurofirst指数周一跌至三个月低位，此前该指数连续四个交易日下跌。
“我们处于一个非常波动的时期，上涨带来获利回吐不足为奇，”Anthilia Capital基金经理Giuseppe Sersale称。他还补充道，美国原油库存报告是一个关键催化剂。
尽管出现波动，荷兰保险公司Aegon 守住涨幅，收高9.7%，成为FTSEurofirst 300指数成份股中涨幅最大的股票，该集团对其战略进行了更新，提供了财务目标，并称利润率和资本回报将提高。
周三稍早，市场人气有所提升，因此前有数据显示，中国12月总贸易额跌幅远小于市场预期，出口较去年同期下降1.4%，预期为减少8%，11月的跌幅为6.8%。
“从现在开始，市场将集中关注即将到来的财报季，欧洲公司的收益应该比较强劲，会对市场构成支撑，”BNP Paribas Fortis Global Markets研究主管Philippe Gijsels称。
英股富时100指数 收高0.54%，报5,960.97点，法股CAC指数 涨0.3%，报4,391.94点。德国DAX指数 跌0.25%，报9,960.96点。(完)
路透米兰1月17日 - 欧洲股市周二收平，在英国首相特雷莎梅发表脱欧讲话，为该国脱欧计划消除了一些不确定性后，欧股脱离日低。
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