欧洲股市：大跌至13个月低点，雷诺领跌汽车股

* 泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数收低1.5%

* 雷诺领跌汽车股

* 乐购受优于预期的业绩带动上涨

路透伦敦/米兰1月14日 - 欧洲股市周四跌至13个月低点，雷诺 旗下三家工厂也进行了尾气排放调查后股价暴跌，拖累汽车股领跌。

泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数 收低1.5%，报1,334.36点，盘中挫至1,309.74点的2014年12月来最低。

不过因油价和金属价格反弹，提振商品股，FTSEurofirst 300指数收盘脱离日低。矿业股英美资源集团 暴涨逾13%。

法国汽车生产商雷诺急挫10.3%，为该指数跌幅最大成份股，盘中一度崩跌逾20%。

雷诺表示，调查迄今“没有迹象显示雷诺汽车装备了欺骗设备”，这指的是美国调查人员在大众汽车上发现所使用的一种软件。

雷诺股价去年暴涨超过50%，PSA标致雪铁龙 飙升近60%，Stoxx Europe 600汽车及部件指数 升幅达到约13%。但今年年初以来，欧洲汽车股大跌。

周四，Stoxx Europe 600汽车及部件指数下挫4%，令大盘承压。其他汽车股也走软，菲亚特 和PSA标致雪铁龙分别跌7.9%和5.1%。

不过，商品股扶助市场收复部分失地，欧洲油气股指数 和基本资源类股指数 分别大涨2.3%和1.9%，因油价和金属价格反弹。

乐购 劲升6.1%，受优于预期的业绩带动。