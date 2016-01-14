欧洲股市：大跌至13个月低点，雷诺领跌汽车股

欧洲股市：收跌，因金融股下跌盖过眼镜生产商上涨带来的提振
路透米兰1月16日 - 欧洲股市周一走低，因金融股下跌带来的拖累，盖过眼镜生产商Luxottica 和Essilor 上涨带来的提振。两公司之前同意合并，交易价值为460亿欧元。
* 泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数收低1.5%
* 雷诺领跌汽车股
* 乐购受优于预期的业绩带动上涨
路透伦敦/米兰1月14日 - 欧洲股市周四跌至13个月低点，雷诺 旗下三家工厂也进行了尾气排放调查后股价暴跌，拖累汽车股领跌。
泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数 收低1.5%，报1,334.36点，盘中挫至1,309.74点的2014年12月来最低。
不过因油价和金属价格反弹，提振商品股，FTSEurofirst 300指数收盘脱离日低。矿业股英美资源集团 暴涨逾13%。
法国汽车生产商雷诺急挫10.3%，为该指数跌幅最大成份股，盘中一度崩跌逾20%。
雷诺表示，调查迄今“没有迹象显示雷诺汽车装备了欺骗设备”，这指的是美国调查人员在大众汽车上发现所使用的一种软件。
雷诺股价去年暴涨超过50%，PSA标致雪铁龙 飙升近60%，Stoxx Europe 600汽车及部件指数 升幅达到约13%。但今年年初以来，欧洲汽车股大跌。
周四，Stoxx Europe 600汽车及部件指数下挫4%，令大盘承压。其他汽车股也走软，菲亚特 和PSA标致雪铁龙分别跌7.9%和5.1%。
不过，商品股扶助市场收复部分失地，欧洲油气股指数 和基本资源类股指数 分别大涨2.3%和1.9%，因油价和金属价格反弹。
乐购 劲升6.1%，受优于预期的业绩带动。
英股富时100指数 收低0.72%，报5,918.23点，法股CAC指数 下挫1.8%，报4,312.89点。德国DAX指数 大跌1.67%，报9,794.20点。(完)
路透米兰1月16日 - 欧洲股市周一走低，因金融股下跌带来的拖累，盖过眼镜生产商Luxottica 和Essilor 上涨带来的提振。两公司之前同意合并，交易价值为460亿欧元。
路透米兰1月12日 - 欧洲股市周四下跌，受累于菲亚特克莱斯勒汽车 股价暴跌，在美国指控其柴油车排放超标后，该股市值蒸发了六分之一，因市场担心该公司将遭受重罚。
路透米兰/伦敦1月11日 - 欧洲股市周三收盘从高位回落，受制药类股转跌拖累，因美国候任总统特朗普在其胜选后首场记者会上的讲话，引发市场担忧制药公司在美国的药品定价将面临压力。