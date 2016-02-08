欧洲股市：重挫3.4%收在逾两年最低水准，因担心银行业和全球经济增长放缓

欧洲股市：收跌，因金融股下跌盖过眼镜生产商上涨带来的提振
路透米兰1月16日 - 欧洲股市周一走低，因金融股下跌带来的拖累，盖过眼镜生产商Luxottica 和Essilor 上涨带来的提振。两公司之前同意合并，交易价值为460亿欧元。
* FTSEurofirst 300指数重挫3.4%
* 德意志银行领跌大型银行股
* 能源股跟随油价走软
* 希腊股市挫至逾25年最低
路透米兰/伦敦2月8日 - 欧洲股市周一收在逾两年最低水准，因投资人担心欧元区银行业体质以及全球经济成长放缓。
泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数 收低3.4%，至1,239.68点，为2013年10月来最低收位。
STOXX Europe 600银行股指数 大跌5.6%，为表现最差板块。今年迄今该指数暴跌约24%，因在货币政策持续挤压利润率的环境中，市场担心银行业的获利能力和资本状况。
德意志银行 急挫9.5%，领跌欧洲STOXX 50指数 。法国巴黎银行 ，ING ，西班牙国际银行集团 和巴克莱 跌幅均超过5%。
希腊股指 暴挫7.9%，至至少是1991年来最低水准，受对国际金主评估该国救助计划的不确定性拖累。
能源股也走软，欧洲油气股指数 下挫2.8%，因供应过剩忧虑加重，拖累油价再度下滑。
汽车, 媒体, 建筑 和科技 等对宏观经济敏感的其他类股跌幅也都超过了4%。
英股富时100指数 大跌2.71%，报5,689.36点，法股CAC指数 收跌3.2%，报4,066.31点。德国DAX指数 下挫3.3%，收报8,979.36点。(完)
路透米兰1月16日 - 欧洲股市周一走低，因金融股下跌带来的拖累，盖过眼镜生产商Luxottica 和Essilor 上涨带来的提振。两公司之前同意合并，交易价值为460亿欧元。
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