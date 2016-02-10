欧洲股市：结束七日连跌，因德意志银行强劲反弹

* FTSEurofirst 300指数在触及2013年以来低位后反弹

* 德意志银行和意大利的银行引领银行股反弹

* Unibet发布业绩后飙涨

路透米兰/伦敦2月10日 - 欧洲股市周三结束七日连跌，在前一交易日触及两年低位后反弹，受助于一些企业发布良好业绩，以及德意志银行股价从30年低位反弹。

美国联邦储备理事会(FED/美联储)主席叶伦发表讲话称，由于美国经济强劲，美联储应该有能力逐步调整货币政策，尽管对全球增长韧性的担心增加。叶伦发表讲话后欧洲股市涨幅略微缩小。

“叶伦的讲话略微增加了对全球经济增长的担忧...我认为今日的反弹不会止步，但需要有更多强劲的经济数据支撑，”Ifigest基金经理Roberto Lottici称，“市场仍需要找到支撑。”

FTSEurofirst 300指数 收涨1.78%，报1,241.49点，盘中稍早最高升2.9%。该指数周二曾下跌1.6%，至2013年9月以来最低。

欧元区蓝筹股Euro STOXX 50指数 也上涨1.9%。

德意志银行 攀升10.2%，此前《金融时报》报道称，该行考虑回购数十亿欧元债券，以提振下跌的股价。

投资者称，这给银行股带来了一些安抚，尽管欧元区银行股指数 仍将录得连续第七周下跌，为自1998年来最长周线跌势，因投资者对利差缩小给银行盈利能力和资本状况带来的威胁感到紧张。

意大利的银行股也大幅上涨，Intesa Sanpaolo 、意大利裕信银行(UniCredit) 、Banco Popolare 和 Popolare Milano 涨幅均在9-14%之间，受助于内阁会议可能放宽有关银行裁员的规定，这将有助于刺激银行业整合。

博彩集团Unibet 急升6.9%，此前公司发布第四季获利升幅超过预期。

根据汤森路透StarMine数据，约半数泛欧STOXX 600指数 成份股公司已经发布第四季业绩，52%的公司超过或达到预期，48%的公司低于预期。

FTSEurofirst指数2016年仍下跌约14%，德国DAX指数 和英国富时100指数 较去年的纪录高位低逾20%。