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阿姆斯特丹市场报道 | 2016年 2月 18日 星期四 02:15 BJT

欧洲股市：跳升2.7%，受对产油国达成冻产协议的乐观情绪刺激

* FTSEurofirst 300指数跳升2.7%

* 法国农业信贷公布业绩后大涨

* 嘉能可宣布债务重组后股价急升

路透米兰/伦敦2月17日 - 欧洲股市周三大涨，受对产油国达成冻产协议的乐观情绪刺激，法国农业信贷 和矿业巨头嘉能可 领涨。

泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数 收高2.66%，因之前伊朗表达了对俄罗斯和沙特牵头达成的冻产协议的支持。

“信心增强，油价大涨，银行股表现改善，”Alpha Wertpapierhandels交易员Stefan de Schutter表示，“(伊朗的讲话)带来进一步提振，目前市场希望能有一个解决办法。”

伊朗石油部长尚甘尼周三与委内瑞拉、伊拉克和卡塔尔油长举行了会谈，此后他对保持产量上限作为稳定市场的第一步表示欢迎。

“多数产油大国愿意冻产，如果未来几个月事实证明产量被冻结，那我们可能很快会看到成功的希望，”Forex.com分析师Fawad Razaqzada称。

FTSEurofirst 300指数近期反弹，在周二小跌前的两个交易日大涨了6%，部分因银行股反弹。但尽管如此，该指数今年迄今仍跌了10%，因投资人对全球经济放缓和商品价格疲弱持续担忧。

法国农业信贷涨幅居前，在公布了优于预期的业绩后股价暴涨约14%。

英国矿商嘉能可宣布债务重组后股价急升16.6%。

英股富时100指数 涨2.87%至6,030.32点，法股CAC指数 劲升2.99%至4,233.47点，德国DAX指数 涨2.65%至9,377.21点。(完)

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