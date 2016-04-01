欧洲股市：跌至一个月低点，能源股跟随油价跌势

* FTSEurofirst 300指数收低1.5%

* 能源股跟随油价跌势

路透伦敦4月1日 - 欧洲股市周五在第二季首个交易日挫至一个月低点，油价下挫打压能源股，且Osram 大跌，因苹果将该公司从主要供应商名单中剔除。

泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数 下跌1.5%，稍早触及一个月最低水准。首季该指数大跌7.7%。

在美国公布就业数据后，欧股仍陷于平盘下方。

一些交易商指出，美国3月失业率从4.9%升至5.0%，令美国短期内不会升息的可能性增加。

这打压美元，但推高欧元兑美元，从而拖累了欧股的表现，因欧元疲弱会令欧洲出口商得益。

能源股 跌2.7%，因油价下滑打压BP 和道达尔 。

Osram 大跌，因苹果将该公司从主要供应商名单中剔除。