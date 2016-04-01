欧洲股市：跌至一个月低点，能源股跟随油价跌势

欧洲股市：制药类股拖累欧股下跌，但英股创最长升势纪录
路透米兰/伦敦1月11日 - 欧洲股市周三收盘从高位回落，受制药类股转跌拖累，因美国候任总统特朗普在其胜选后首场记者会上的讲话，引发市场担忧制药公司在美国的药品定价将面临压力。
* FTSEurofirst 300指数收低1.5%
* 能源股跟随油价跌势
路透伦敦4月1日 - 欧洲股市周五在第二季首个交易日挫至一个月低点，油价下挫打压能源股，且Osram 大跌，因苹果将该公司从主要供应商名单中剔除。
泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数 下跌1.5%，稍早触及一个月最低水准。首季该指数大跌7.7%。
在美国公布就业数据后，欧股仍陷于平盘下方。
一些交易商指出，美国3月失业率从4.9%升至5.0%，令美国短期内不会升息的可能性增加。
这打压美元，但推高欧元兑美元，从而拖累了欧股的表现，因欧元疲弱会令欧洲出口商得益。
能源股 跌2.7%，因油价下滑打压BP 和道达尔 。
Osram 大跌，因苹果将该公司从主要供应商名单中剔除。
英股富时100指数 收低0.47%，至6,146.05点，法股CAC指数 收跌1.43%，报4,322.24点，德国DAX指数 收低1.71%，至9,794.64点。(完)
路透米兰/伦敦1月11日 - 欧洲股市周三收盘从高位回落，受制药类股转跌拖累，因美国候任总统特朗普在其胜选后首场记者会上的讲话，引发市场担忧制药公司在美国的药品定价将面临压力。
路透伦敦/米兰1月10日 - 英股富时100指数周二触及纪录高位，受零售股上涨提振，而矿业股走强盖过金融股下跌的影响，扶助欧洲股市小幅收高。
路透米兰1月9日 - 欧洲股市周一下滑，因银行股颓势盖过科技股的强势，而英镑大跌刺激英国股市富时100指数 刷新纪录高位。