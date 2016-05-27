欧洲股市：上涨，因罗氏急升提振药品股

欧洲股市：制药类股拖累欧股下跌，但英股创最长升势纪录
路透米兰/伦敦1月11日 - 欧洲股市周三收盘从高位回落，受制药类股转跌拖累，因美国候任总统特朗普在其胜选后首场记者会上的讲话，引发市场担忧制药公司在美国的药品定价将面临压力。
* FTSEurofirst和STOXX 60指数收涨0.2%
* 罗氏受抗癌药临床试验成功提振
* 西班牙人民银行急挫影响银行股
路透伦敦5月27日 - 欧洲股市周五持稳，受瑞士股市和制药公司提振，此前制药商罗氏 因一种药物临床试验获得成功而急升。
泛欧STOXX 600指数 和FTSEurofirst 300 指数 均上涨0.2%。
这两个欧洲股指均升至一个月高位，但今年至今仍累积下挫约5%，因对中国经济放缓的疑虑打击全球市场。
瑞士股市指标SMI指数 上涨0.8%，跑赢其它股指，受助于罗氏急升4%，是欧洲蓝筹股中表现最佳股票之一。
一种新的治疗血癌药物Gazyva临床试验获得成功，大幅提振罗氏股票，使得这家瑞士公司在对抗竞争中可能获得至关重要的一种新药。
罗氏上涨也推动同业诺华制药 和赛诺菲 上涨。
银行股 和能源股 跑输其它类股，石油公司股价下跌，此前布兰特原油跌回每桶50美元之下。
西班牙人民银行 急挫8.2%至纪录低位，此前一天该行因配股筹资骤降26.5%。
英国富时100指数 升0.08%，收报6,270.79点。法股CAC 40指数 涨0.05%，收报4,514.74点。德国DAX指数 上涨0.13%，收报10,286.31点。 (完)
路透米兰/伦敦1月11日 - 欧洲股市周三收盘从高位回落，受制药类股转跌拖累，因美国候任总统特朗普在其胜选后首场记者会上的讲话，引发市场担忧制药公司在美国的药品定价将面临压力。
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