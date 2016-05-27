欧洲股市：上涨，因罗氏急升提振药品股

欧洲股市：制药类股拖累欧股下跌，但英股创最长升势纪录

路透米兰/伦敦1月11日 - 欧洲股市周三收盘从高位回落，受制药类股转跌拖累，因美国候任总统特朗普在其胜选后首场记者会上的讲话，引发市场担忧制药公司在美国的药品定价将面临压力。