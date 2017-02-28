欧洲股市：在特朗普重要讲话前收在近14个月高位，2月大涨2.8%

欧洲股市：西班牙股市跑输欧洲股市，因政治忧虑
对西班牙执政保守党及其撙节政策抨击最为猛烈的政治人物Pedro Sanchez，周日重新成为反对党社会党的领导人，这令执政党更难获得推进改革所需的反对党的支持。
* 泛欧STOXX Europe 600指数2月大涨2.8%
* 投资人静待特朗普有关税改和支出计划细节
* 国防股领涨，矿业股下滑
路透米兰2月28日 - 欧洲股市周二小涨，投资人静待美国总统特朗普首次向国会全体发表重要的政策讲话，以寻找有关其税改和基建投资计划的细节。
泛欧STOXX Europe 600指数升0.2%，结束四日连跌，2月该指数大涨2.8%，接近本月稍早触及的14个月高位。
自特朗普去年11月当选美国总统以来，欧股已经大涨逾10%，对特朗普扩张性经济政策的指望带动了全球股市上涨。投资人对证实欧洲经济复苏的数据以及企业业绩好转也感到欢欣鼓舞。
但周二投资人表示，特朗普今日稍晚的讲话可能会令人失望，引发市场出现回落。
欧洲航天和国防股指数大涨2.1%，至2015年12月来最高收位。
但欧洲基本资源股指数跌1.1%，为欧洲领跌板块，受矿业巨擘必和必拓、力拓和嘉能可下挫拖累。
英股富时100指数收高0.14%，德股DAX指数上涨0.1%。法股CAC指数收涨0.28%。(完) (编译 李军; 审校 母红)
对西班牙执政保守党及其撙节政策抨击最为猛烈的政治人物Pedro Sanchez，周日重新成为反对党社会党的领导人，这令执政党更难获得推进改革所需的反对党的支持。
路透米兰/伦敦5月19日 - 欧洲股市周五小幅回升，本周遭遇了大幅下挫，因美国政治风波引发对特朗普总统刺激政策的担忧，对风险资产意愿减弱。
路透米兰5月18日 - 欧洲股市周四收盘下跌，但摆脱了盘中低位，因美国政治动荡带来的不安情绪有所减弱；但在巴西有业务的企业股票受挫，因巴西总统卷入一宗丑闻。