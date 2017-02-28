欧洲股市：在特朗普重要讲话前收在近14个月高位，2月大涨2.8%

* 泛欧STOXX Europe 600指数2月大涨2.8%

* 投资人静待特朗普有关税改和支出计划细节

* 国防股领涨，矿业股下滑

路透米兰2月28日 - 欧洲股市周二小涨，投资人静待美国总统特朗普首次向国会全体发表重要的政策讲话，以寻找有关其税改和基建投资计划的细节。

泛欧STOXX Europe 600指数升0.2%，结束四日连跌，2月该指数大涨2.8%，接近本月稍早触及的14个月高位。

自特朗普去年11月当选美国总统以来，欧股已经大涨逾10%，对特朗普扩张性经济政策的指望带动了全球股市上涨。投资人对证实欧洲经济复苏的数据以及企业业绩好转也感到欢欣鼓舞。

但周二投资人表示，特朗普今日稍晚的讲话可能会令人失望，引发市场出现回落。

欧洲航天和国防股指数大涨2.1%，至2015年12月来最高收位。

但欧洲基本资源股指数跌1.1%，为欧洲领跌板块，受矿业巨擘必和必拓、力拓和嘉能可下挫拖累。