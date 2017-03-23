欧洲股市：上涨，因投资者看多情绪增长和零售股表现抢眼

欧洲股市：回升，但本周录得六个月来的最糟糕表现
路透米兰/伦敦5月19日 - 欧洲股市周五小幅回升，本周遭遇了大幅下挫，因美国政治风波引发对特朗普总统刺激政策的担忧，对风险资产意愿减弱。
* STOXX 600指数上涨0.9%
* 市场关注美国医保议案国会投票情况
* 瑞士信贷下跌，因考虑通过加速簿记承销方式集资
* 菲亚特下挫，因福特发布盈警
路透伦敦/米兰3月23日 - 欧洲股市周四攀升，旅游和零售股领涨，因投资者对美国总统特朗普刺激政策的乐观情绪升温，美国众议院即将对特朗普总统的医保议案进行投票。
泛欧STOXX 600指数升0.9%，此前三日下跌。美国股市开盘后，欧股升势扩大，表明美国投资者推高欧股。
最早将于周四进行的国会投票，被看做是对特朗普推动立法能力的一个测试，后面还有更多市场很敏感的议案，包括减税，增加支出和减少银行监管等。
“投资者需要等待看到今天投票的结果，才能确定下一步行动，”Swissquote Bank市场策略负责人Peter Rosenstreich称。
部分投资者称，尽管存在政治风险，他们对欧洲股市前景表示乐观，他们认为对特朗普政策的忧虑有些过度。
但德意志银行周四称，建议“减持”德国和法国股市。该行策略师称，法国极右翼总统候选人勒庞若当选，则对法国市场构成最大风险，尽管民调显示马克龙可能战胜勒庞。
法国蓝筹股CAC指数上涨0.76%，为2月初以来最大单日涨幅，德国DAX指数升1.14%。
受英国零售销售数据利好提振，零售类股上涨，Next涨幅最大，急升8.1%。
瑞士信贷下跌2%，此前消息人士称，该行考虑通过加速簿记承销方式集资，而不是进行瑞士银行分支IPO，此举可能筹资30亿瑞郎。
菲亚特克莱斯勒汽车承受卖压，下跌0.8%，受美国汽车巨头福特警告季度利润下滑拖累。菲亚特四分之三营收来自于美国。
英国富时100指数收高0.22%。(完) (编译 刘静；审校 李军)
路透米兰/伦敦5月19日 - 欧洲股市周五小幅回升，本周遭遇了大幅下挫，因美国政治风波引发对特朗普总统刺激政策的担忧，对风险资产意愿减弱。
路透米兰5月18日 - 欧洲股市周四收盘下跌，但摆脱了盘中低位，因美国政治动荡带来的不安情绪有所减弱；但在巴西有业务的企业股票受挫，因巴西总统卷入一宗丑闻。
路透米兰5月17日 - 欧洲股市周三录得去年9月以来表现最糟的一天，因美国的政治风波将投资者推向避险资产，此前的一波升势将欧洲指标股指带到纪录高位。