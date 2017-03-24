欧洲股市：小幅收低，投资人关注美国众议院医保议案投票

* 泛欧STOXX 600指数收低0.2%，本周跌0.5%

* 保险股和油股领跌

* 英飞凌等科技股表现抢眼

路透伦敦/米兰3月24日 - 欧洲股市周五小跌，投资人聚焦美国众议院对特朗普总统的医保议案进行投票，科技股表现出众。

泛欧STOXX 600指数收低0.2%，本周跌0.5%，英国富时100指数微跌0.05%。

交易商表示，如果美国众议院没有通过医保议案，市场可能会有不利的反应，尽管担忧有所减轻。

“最终未获通过可能令投资人失望，”LCG分析师Ipek Ozkardeskaya表示，“但值得注意的是，市场主要关注的仍是财政计划，以及无论医保议案投票结果是否令人失望，特朗普政府都可以继续推进其扩张性财政计划。”

由于在投票前市场弥漫谨慎气氛，周五欧元区公布的3月企业活动以近六年最快增速为第一季收尾的数据对欧股无甚影响。

油气股指数跌1%，为跌幅最大的板块，跟随油价跌势。保险股也跌0.6%。

但科技股大涨1.2%，表现最佳。英飞凌以9.6%领涨，该股触及15年高位，并扶助德股DAX指数收高0.2%。