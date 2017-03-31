欧洲股市：微幅收高，本季录得两年来最佳季度表现

* STOXX 600指数微升0.1%

* 欧股录得2015年来最佳季度表现

* 本周流入欧洲股市资金创逾一年来最多

* 南非财长被革职后，在南非有业务的企业股票下跌

* Investec创上次撤换财长以来的最大跌幅

路透伦敦/米兰3月31日 - 欧洲股市周五收盘微升，本季录得2015年以来最佳季度表现，资金加速流入欧股，因经济数据和企业业绩强劲，尽管未来有一系列政治风险事件。

STOXX 600指数微升0.1%，本季升5.5%，为连续第三季上涨。

英股富时100指数下跌0.63%，德国DAX指数收高0.46%，法国CAC 40指数升0.65%。

经济数据改善，企业业绩强劲，一系列并购交易，远远抵消了法国和德国大选前对地区政治未来以及英国脱欧的担忧，驱动欧股上涨。

美银美林最新发布的数据显示，本周注入欧股资金达到15亿美元，为60周来的最大资金流入量，因投资者对极右翼候选人勒庞在即将进行的法国总统大选中获胜的担忧减弱。

法国大选仍是下一季度对投资人而言关键的政治风险。

对于对法国资产持谨慎态度的投资者，德国股市是一个替代选择，德国DAX指数本季跑赢其它主要欧股指数，升6.8%，距离2015年4月触及的纪录高位近在咫尺。

西班牙IBEX指数遥遥领先，季度大涨11.2%，英股富时100指数跑输，本季仅升2.5%。

在类股中，科技类股涨幅最大，本季升13%，能源股表现最差，本季下跌3%。

周五，在南非有业务的企业股票跌幅靠前，交易放量，此前南非总统祖马撤掉了倍受金融市场尊重的财长戈尔丹。

资产管理公司Investec在STOXX成份股中跌幅最大，急挫9.9%，是上次南非总统在2015年12月突然撤掉时任财长内内令金融市场震荡以来的最大跌幅。(完) (编译 刘静；审校 李军)