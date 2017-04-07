欧洲股市：受石油股支撑微升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击

* STOXX 600指数升0.1%，本周收平

* 油股两周内录得5%升幅

* 金矿股受避险支撑

* 房地产股上涨，银行股下跌

路透米兰4月7日 - 欧洲股市周五收盘小升，逆转了稍早的跌势，因石油类股攀升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击，油价急升至一个月高位。

泛欧STOXX 600指数收高0.1%，贵金属矿商类股也起到支撑作用，该类股得益于避险资产黄金价格的上涨。本周STOXX 600指数持平。

石油股给STOXX指数带来提振的最大，该类股急升至10周最高水平，大型油股BP、道达尔和皇家荷兰/壳牌石油集团均升约1%。

欧洲石油类股指数过去两周已上涨5%，录得12月中以来最好的两周表现。

贵金属矿商股周五涨幅靠前，因投资者涌向黄金等低风险资产，金价触及5个月高位，因全球安全紧张局势升温。

令人失望的美国非农就业数据发布后，欧股触及日低。但交易员称，数据没有改变美国货币政策预期。

房地产股急升至六个月高位，在近期低于预期的通胀数据发布后，房地产股已经连续第二日受到欧洲央行会对收紧措施保持谨慎的预期支撑。

银行股下跌0.2%。