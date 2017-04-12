修正-欧洲股市：持稳在16个月高位，受助于先正达和国防股上涨

欧洲股市：回升，但本周录得六个月来的最糟糕表现
路透米兰/伦敦5月19日 - 欧洲股市周五小幅回升，本周遭遇了大幅下挫，因美国政治风波引发对特朗普总统刺激政策的担忧，对风险资产意愿减弱。
(更正：因译文有误，第二段德国DAX指数代码应为“”非“”)
* STOXX 600指数升0.2%，盘中交投震荡
* 先正达股价上涨，因中国政府批准收购协议
* 地缘政治紧张局势提升航空国防类股
* 乐购下跌，因分析师指出业绩中的一些不利因素
路透米兰4月12日 - 欧洲股市周三小涨，持稳于16个月高位附近，受助于先正达和防股上涨，后者因投资者担心地缘政治风险持续而受到提振。
泛欧STOXX 600指数升0.2%，但交投震荡，德国DAX指数升0.13%，法国CAC指数微跌0.01%，英股富时100指数跌0.22%。
瑞士农药和种子公司先正达升2.2%，给STOXX指数带来的提振最大，此前中国化工以430亿美元收购该公司的交易获得中国监管部门的批准。
欧洲航空和国防类股跑赢，升0.9%至20个月新高。
“每次出现宏观政治紧张局势，该类股都会得到提振，”Simplify Partners基金经理Federico Polese称，但他指出，国防支出计划是长期的，不会因政治紧张局势升温而改变。
“投资者消化美国国防支出将增加的预期，”他称。
汽车类股也提供支撑，但该类股涨幅缩小，收盘升0.3%。
Dialog Semiconductor连续第二日成为跌幅最大的欧股之一，下跌1.6%。周二急挫14%，因一份分析师报告称，该公司最大客户苹果可能正在开发自己的电源管理芯片(PMIC)，可能不再订购该公司产品。
英国最大零售商乐购急挫5.7%，因分析师指出了该公司全年业绩中的一些不利因素，包括英国和爱尔兰的利润率下降等。(完) (编译 刘静；审校 母红)
路透米兰/伦敦5月19日 - 欧洲股市周五小幅回升，本周遭遇了大幅下挫，因美国政治风波引发对特朗普总统刺激政策的担忧，对风险资产意愿减弱。
路透米兰5月18日 - 欧洲股市周四收盘下跌，但摆脱了盘中低位，因美国政治动荡带来的不安情绪有所减弱；但在巴西有业务的企业股票受挫，因巴西总统卷入一宗丑闻。
路透米兰5月17日 - 欧洲股市周三录得去年9月以来表现最糟的一天，因美国的政治风波将投资者推向避险资产，此前的一波升势将欧洲指标股指带到纪录高位。