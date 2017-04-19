欧洲股市：小幅反弹，受企业业绩和银行股升势扶助

欧洲股市：回升，但本周录得六个月来的最糟糕表现
路透米兰/伦敦5月19日 - 欧洲股市周五小幅回升，本周遭遇了大幅下挫，因美国政治风波引发对特朗普总统刺激政策的担忧，对风险资产意愿减弱。
* 泛欧STOXX 600指数收高0.2%
* 英股富时100指数回吐年内迄今升幅
* 银行股结束六日连跌
* Burberry公布业绩后下滑
路透伦敦4月19日 - 欧洲股市周三反弹，因银行股回升，且部分企业首季业绩强劲，盖过了油气股下跌的影响。昨日欧股录得五个月最大单日跌幅。
泛欧STOXX 600指数收高0.2%，周二触及三周低点。
英股富时100指数延续昨日跌势，收低0.46%，吐尽年内迄今升幅，因在英国首相特蕾莎梅要求提前举行大选后，英镑急升，拖累多数成份股为大型出口企业的富时100指数下挫。
银行股结束11个月来最长的六日连跌，大涨1.8%，领跑各板块。
西班牙银行Banco Popular和意大利裕信银行(UniCredit)分别大涨5.5%和6.1%。
基本资源股也反弹0.8%，油气股跌0.7%，因油价走软。
欧洲企业业绩表现有好有坏。Edenred公布首季营收增长加快，并维持财测后股价劲扬5%。
英国奢侈品集团Burberry跌幅居前，下挫约8%，此前该公司公布第四季可比销售增幅放缓。
法股CAC 40指数收高0.27%，德股DAX指数收高0.13%。(完) (编译 李军; 审校 利棣儿)
路透米兰/伦敦5月19日 - 欧洲股市周五小幅回升，本周遭遇了大幅下挫，因美国政治风波引发对特朗普总统刺激政策的担忧，对风险资产意愿减弱。
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