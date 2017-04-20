欧洲股市：受Man Group和Pandora提振上扬，法股表现为3月初以来最佳

* STOXX 600指数上扬0.2%

* 法股劲扬，银行股领涨

* Man Group公布业绩后走高

* Pandora攀升，之前保持财测不变

路透伦敦4月20日 - 欧洲股市周四小涨，因投资者对Man Group的业绩，和Pandora维持财测表示欢迎。法股表现出众，该国即将举行大选首轮投票。

泛欧STOXX 600指数收涨0.2%。

法国CAC 40指数跑赢欧洲其它指数，跳升1.5%，创3月初以来最大单日涨幅。

银行股领涨CAC 40指数，法国巴黎银行和兴业银行分别上扬4%和2.8%。

部分分析师建议投资者在大选前结清空头头寸。

“距离法国大选仅有一两天的时间，从民调情况来看，几乎各种情况都有可能出现。我们认为，对市场而言最坏的结果是，极右翼候选人勒庞和极左翼候选人梅朗雄进入第二轮投票，因为这会使市场开始消化法国退欧的风险，”美银美林的策略师在一份报告中说。

欧洲银行股指数上扬0.8%。瑞银周三将银行股评级从‘中性’上调至‘增持’，称因再通胀回升预期不断升温，且监管环境看似更加温和。

走势挣扎的英股富时100指数也勉力小涨0.1%。首相特雷莎梅要求举行提前大选后，英股本周承压，英镑升至逾六个月高位。

业绩相关消息是推动今日涨幅居前个股的主要动因。Pandora劲扬5%，本周稍早因券商下调其评级而走低。该公司之前公布最新的财务报告结构，并确认2017年财测。

英国对冲基金Man Group急升4%，之前该公司报告首季录得资金净流入。

不过，能源股走低，因油价在隔夜交投中急跌。