欧洲股市：收盘变动不大，但5月录得连续第四个月上涨

* 泛欧STOXX 600指数5月升0.9%，连升第四个月

* 泛欧STOXX 600指数收平，投资人转为防御

* 健保股上涨，银行股和商品股下滑

路透米兰5月31日 - 欧洲股市周三收平，5月则录得连续第四个月上涨，尽管因新的政治忧虑和在意外强劲的业绩期后缺乏新的刺激因素，促使投资人对银行股和商品股锁定了一些获利。

泛欧STOXX 600指数今日收盘变动不大，5月升0.9%，为2月以来的月线升势中最小的月度升幅。

企业业绩强劲、相对较低的估值以及政治风险减弱吸引投资人重回欧元区股市。

不过，随着估值目前回到了历史平均水平，对意大利可能提前到秋季就举行大选以及英国即将大选的担忧令市场人气受创。

“市场不乐见政治不确定性，预期这是一个获利了结必然的理由。”JCI Capital基金经理Alessandro Balsotti表示。

过去一周，投资人对银行股和矿业股锁定部分获利，转投防御类股。

周三这种情况也很明显，葛兰素史克美占、诺华制药等防御性派息绩优股扶助限制了大盘的跌幅，银行股、商品类股下挫。

德意志银行重挫逾3.4%，因美国大行摩根大通和美银对营收发布预警拖累欧洲同业。

英股富时100指数微跌0.09%，但受英镑走软带动，5月录得今年表现最佳的一个月。