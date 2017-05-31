欧洲股市：收盘变动不大，但5月录得连续第四个月上涨

欧洲股市：续跌，Provident Financial股价急挫
路透伦敦6月21日 - 欧洲股市周三再次下跌，因金融和能源股走低，Provident Financial在发布利润预警后股价急挫，但意大利的银行股逆市上涨。
* 泛欧STOXX 600指数5月升0.9%，连升第四个月
* 泛欧STOXX 600指数收平，投资人转为防御
* 健保股上涨，银行股和商品股下滑
路透米兰5月31日 - 欧洲股市周三收平，5月则录得连续第四个月上涨，尽管因新的政治忧虑和在意外强劲的业绩期后缺乏新的刺激因素，促使投资人对银行股和商品股锁定了一些获利。
泛欧STOXX 600指数今日收盘变动不大，5月升0.9%，为2月以来的月线升势中最小的月度升幅。
企业业绩强劲、相对较低的估值以及政治风险减弱吸引投资人重回欧元区股市。
不过，随着估值目前回到了历史平均水平，对意大利可能提前到秋季就举行大选以及英国即将大选的担忧令市场人气受创。
“市场不乐见政治不确定性，预期这是一个获利了结必然的理由。”JCI Capital基金经理Alessandro Balsotti表示。
过去一周，投资人对银行股和矿业股锁定部分获利，转投防御类股。
周三这种情况也很明显，葛兰素史克美占、诺华制药等防御性派息绩优股扶助限制了大盘的跌幅，银行股、商品类股下挫。
德意志银行重挫逾3.4%，因美国大行摩根大通和美银对营收发布预警拖累欧洲同业。
英股富时100指数微跌0.09%，但受英镑走软带动，5月录得今年表现最佳的一个月。
德股DAX指数收高0.13%。法股CAC指数收低0.42%。(完) (编译 李军; 审校 利棣儿)
路透伦敦6月21日 - 欧洲股市周三再次下跌，因金融和能源股走低，Provident Financial在发布利润预警后股价急挫，但意大利的银行股逆市上涨。
“人们再次关注油市基本面和供应严重过多的情况，对股市带来一些下行压力，”Charles Hanover Investments顾问投资经理Jonathan Roy说。
路透巴黎6月19日 - 欧洲股指周一上扬，法股跑赢区内其它市场，此前法国总统马克龙的政党在议会选举中获得多数席位；评级上调刺激银行股反弹，零售商类股也从上周的下跌中回升。